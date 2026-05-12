九龍塘伯爵街2及4號逾66%業權放售 比例已達強拍門檻

九龍塘一向被視為本港傳統低密度豪宅區，長期以成熟社區配套、優質居住環境及教育資源集中見稱。伯爵街屬區內發展成熟的街段，周邊以低密度住宅為主，環境寧靜，私隱度高，同時鄰近主要交通幹道，方便連接九龍各核心區域。該地段鄰近喇沙書院及瑪利諾修院學校等多所傳統名校，名校網優勢明顯，加上九龍塘及九龍城一帶匯聚多所大學及大專院校，例如香港城市大學及香港浸會大學，並設有多個專上及持續進修教學中心，逐步形成完整而成熟的教育板塊，長年為區內住宅及租務市場提供穩定支持。

本物業現時大部分租客均以教育相關背景及用途為主，包括學生住宿及與教學需要有關的租戶，租金收入非常穩定。隨着本地及非本地學生對校網核心地段住宿需求持續，市場上具備一定面積及改裝彈性的物業，可透過優化空間配置而改裝為學生宿舍，以提升租金水平，相關需求在短至中期內仍具明顯承接力。

本物業亦具備清晰而有彈性的投資策略。短期而言，投資者可透過翻新或改裝，將物業優化為學生宿舍用途，以提升整體租金回報，為資產建立穩定且具增長潛力的現金流。長遠而言，有鑑於現有業權比例已達強拍門檻，加上業權結構相對簡單，物業具備進一步統一業權及重建發展的條件，配合九龍塘低密度住宅區供應有限的特點，項目可於中長期按市場及規劃情況重新發展，進一步釋放地段及土地價值。