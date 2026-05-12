九龍塘伯爵街2及4號逾66%業權放售 比例已達強拍門檻

世邦魏理仕獲業主委託為獨家代理，出售九龍塘伯爵街 2號地下及伯爵街 4號全幢物業。是次放售住宅物業以組合形式出售，大廈樓高三層，合計實用面積約 3,940方呎，物業組合佔地段業權約 66.7%，長線可考慮重建發展。
九龍塘一向被視為本港傳統低密度豪宅區，長期以成熟社區配套、優質居住環境及教育資源集中見稱。伯爵街屬區內發展成熟的街段，周邊以低密度住宅為主，環境寧靜，私隱度高，同時鄰近主要交通幹道，方便連接九龍各核心區域。該地段鄰近喇沙書院及瑪利諾修院學校等多所傳統名校，名校網優勢明顯，加上九龍塘及九龍城一帶匯聚多所大學及大專院校，例如香港城市大學及香港浸會大學，並設有多個專上及持續進修教學中心，逐步形成完整而成熟的教育板塊，長年為區內住宅及租務市場提供穩定支持。
本物業現時大部分租客均以教育相關背景及用途為主，包括學生住宿及與教學需要有關的租戶，租金收入非常穩定。隨着本地及非本地學生對校網核心地段住宿需求持續，市場上具備一定面積及改裝彈性的物業，可透過優化空間配置而改裝為學生宿舍，以提升租金水平，相關需求在短至中期內仍具明顯承接力。
本物業亦具備清晰而有彈性的投資策略。短期而言，投資者可透過翻新或改裝，將物業優化為學生宿舍用途，以提升整體租金回報，為資產建立穩定且具增長潛力的現金流。長遠而言，有鑑於現有業權比例已達強拍門檻，加上業權結構相對簡單，物業具備進一步統一業權及重建發展的條件，配合九龍塘低密度住宅區供應有限的特點，項目可於中長期按市場及規劃情況重新發展，進一步釋放地段及土地價值。
世邦魏理仕香港資本市場副董事戴震冲表示，九龍塘屬傳統供應有限的核心住宅地段，尤其是同時具備教育配套、高業權比例及重建發展潛力的物業。隨着市場逐步回歸理性，九龍塘教育板塊相關物業在防守性及長線價值增長方面仍具有明顯優勢。在現時投資環境下，市場資金更傾向具實質用途及發展方向明確的資產，加上是次出售的住宅物業組合銀碼相對較細，容易被市場承接，相信對投資者及發展商而言具有一定的吸引力。
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