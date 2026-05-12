佐敦金百龍大廈地下至2樓商舖放售 連外牆大型廣告牌估值3.2億｜商舖市況

頂尖的多元化專業服務與投資管理公司高力宣佈獲業主委託為獨家代理公開招標出售位於香港九龍佐敦彌敦道227號及庇利金街38號金百龍大廈地下、1樓及2樓商舖，物業市場估值約3.2億元。
是次出售物業總建築面積約10,398方呎，地下樓高約4.57米，門面闊度逾25呎，面向彌敦道，另設約20呎門面面向庇利金街，雙面曝光度極高。彌敦道作為九龍最具代表性的零售幹道之一，日夜人流不絕，商舖位置極具品牌效應。同時，彌敦道位置外牆設有大型入則廣告牌，能在繁忙街道中發揮強大宣傳效益，為零售品牌帶來持續曝光，打造地標式形象。
高力香港資本市場及投資服務部高級經理何建賢表示，本物業擁有逾萬呎空間，獨立電梯連接地下至二樓，非常適合作金融、銀行、高端品牌、化妝品旗艦店等；而大型廣告牌，亦能為物業帶來額外收益潛力，不論對自用買家及長線投資者均具高度吸引力。過往物業地舖亦曾獲鐘錶店以每月逾百萬元承租，印證其租金回報具吸引力。
高力資本市場及投資服務部主管翟聰表示，佐敦為九龍核心區，鄰近西九龍高鐵站、廟街夜市、美麗華廣場、多間酒店及大型寫字樓群，而物業對面之恒豐中心剛設立的1比1李小龍銅像，將會成為香港人及遊客新的打卡點，同時帶動周邊人流及消費。隨著旅遊業復甦，核心街舖的零售需求持續上升，相信此物業將成為品牌拓展的理想選擇。
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