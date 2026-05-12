佐敦金百龍大廈地下至2樓商舖放售 連外牆大型廣告牌估值3.2億｜商舖市況

是次出售物業總建築面積約10,398方呎，地下樓高約4.57米，門面闊度逾25呎，面向彌敦道，另設約20呎門面面向庇利金街，雙面曝光度極高。彌敦道作為九龍最具代表性的零售幹道之一，日夜人流不絕，商舖位置極具品牌效應。同時，彌敦道位置外牆設有大型入則廣告牌，能在繁忙街道中發揮強大宣傳效益，為零售品牌帶來持續曝光，打造地標式形象。

高力香港資本市場及投資服務部高級經理何建賢表示，本物業擁有逾萬呎空間，獨立電梯連接地下至二樓，非常適合作金融、銀行、高端品牌、化妝品旗艦店等；而大型廣告牌，亦能為物業帶來額外收益潛力，不論對自用買家及長線投資者均具高度吸引力。過往物業地舖亦曾獲鐘錶店以每月逾百萬元承租，印證其租金回報具吸引力。

高力資本市場及投資服務部主管翟聰表示，佐敦為九龍核心區，鄰近西九龍高鐵站、廟街夜市、美麗華廣場、多間酒店及大型寫字樓群，而物業對面之恒豐中心剛設立的1比1李小龍銅像，將會成為香港人及遊客新的打卡點，同時帶動周邊人流及消費。隨著旅遊業復甦，核心街舖的零售需求持續上升，相信此物業將成為品牌拓展的理想選擇。