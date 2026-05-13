滶蘊正式開通網站 最快下周上載售樓說明書｜九龍塘新盤

新世界發展(017)旗下九龍塘玫瑰街23至34號低密度豪宅「滶蘊」，自命名後市場反應非常熱烈，至今已接獲數千宗查詢，當中不乏本地傳統豪宅買家、家族辦公室高端客戶及內地富豪等。今日(13日)物業網站正式開通，最快下周上載售樓說明書。

項目地盤圍板特意加上印象派莫奈風格的筆觸，呼應樓盤傳承百年「花園城市」之貴族底蘊。項目附近百年來不斷吸引名門望族擇居於此，項目周邊的街道多以花卉命名，時刻感受浪漫雅致的氛圍，亦是集團「PAVILIA COLLECTION」系列首度進駐九龍核心傳統低密度地段。

國際殿堂級設計師 Lillian Wu將其主理曼谷、多哈及溫哥華等地瑰麗酒店及瑰麗府邸(Rosewood Hotels & Rosewood Residences)的里程碑經驗，悉數傾注於「滶蘊」之中。她延續了瑰麗酒店的核心設計理念，將「瑰麗美學」非凡氣度融入奢華大宅設計，匠心打造瑰麗級低密度豪宅。