新蒲崗六合街工業地盤放售 最高可建建築面積達8.2萬呎

物業地盤面積約5,700方呎，根據地契屬工業或倉庫用途。受惠於工廈活化政策中放寬工廈物業地積比率的措施，本地盤之地積比率已獲城市規劃委員會批准放寬20%，令地積比由12倍提升至14.4倍，最高可建建築面積達約82,080方呎。目前，地盤地基工程已完成，新買家購入後可即時依循「標準金額補地價」政策，快速申請更改土地用途作酒店發展，並可迅速投入學生宿舍營運。

新蒲崗區近年轉型迅速，隨著啟鑽苑落成及旗艦式東九龍學生宿舍投入使用，區內人口明顯急增，刺激民生需求大幅提升，推動區內商業配套日益完善。新蒲崗區明顯有別於傳統東九龍工商業區，物業周邊於週末假日依然氣氛暢旺，人流不絕。大有街頭段近年新式餐飲林立，亦可見網紅麵包店進駐，更設有新落成之啟鑽商場，形成活力商圈。六合街 3號距該旺段僅數步之遙，屬區內一線街道，學生日常衣食住行需求可於短距離內得到滿足。

世邦魏理仕香港資本市場部副董事黃鴻洸表示，隨著香港政府推動「國際教育樞紐」的發展，海外學生人數持續上升，近年學生宿舍項目成為市場投資者熱烈追捧的焦點，令合適用作優質學生宿舍的酒店盤源愈加稀缺。同時，香港經濟受惠於盛事及旅遊帶動，全港酒店平均入住率已由低位大幅回升至逾 90%。亦了解到已有不少酒店正逐步轉作學生宿舍用途，意味著市場上供應予旅客的酒店房間數量實際減少。在此背景下，酒店物業的出租率前景依然樂觀，進一步凸顯酒店於當前物業市場中具備極高的投資吸引力。