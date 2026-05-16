海盈山4B期首輪招標售出22伙大宅 四房雙套「雙破頂」成交｜黃竹坑新盤

發展商表示，該批售出單位成交價為3,799萬至7,367萬元，成交呎價介乎39,579元至48,630元，平均呎價逾43,000元。有見市場反應熱烈，同日上載全新銷售安排第2號，以招標形式加推合共22伙三房及四房單位，招標日期由下周三(20日)開始，每個星期 一、星期三及星期五的的上午11時至下午3時接受投標。

由嘉里建設(683)、信和置業(083)、太古地產(1972)及港鐵(066)合作發展的黃竹坑站港島南岸「海盈山」第4B期於昨日(15日)首推34伙招標發售，單日售出22伙大宅，套現逾11億元 。

項目昨日售出單位全數來自「Collection Privée 尊尚系列」，包括9伙三房及13伙四房單位，其中第1座(1A) 33樓A室，單位實用面積1,515方呎，為四房雙套房間隔，以7,367萬元成交，呎價48,630元，成交價及呎價均創項目新高；單位座向正東，住戶可飽覧深水灣及壽臣山的壯麗景致。

新加推單位面積960呎起

另外，項目加推單位亦全數來自「Collection Privée 尊尚系列」，分布於第1座(1A)的A室及B室，以及第1座(1B)的A室及B室，包括7伙四房雙套房連工作間、7伙四房一套房連工作間及8伙三房一套房連工作間。該批單位實用面積介乎960至1,517方呎。當中四房單位尊享私人升降機大堂，住戶可以由單位大門直達停車場，獨享極高私隱度。

「海盈山」第4B期提供368伙，標準單位間隔多元化，涵蓋兩房至四房，實用面積介乎484至1,517方呎，主打兩房及三房單位，另設15個特色單位，實用面積介乎446至2,291方呎。