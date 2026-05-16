BLUE COAST單日標售4伙四房 吸金逾1.5億｜黃竹坑新盤

長江實業集團(1113)與港鐵(066)合作發展的黃竹坑站港島南岸第3B期「BLUE COAST」系列在加價前夕成交湧現，昨日(15日)連錄4宗四房單位招標成交，套現逾1.5億元。

是次成交單位全數位於第1A座B室，實用面積1,267方呎，屬四房一套連儲物室及洗手間間隔，成交金額介乎3,889.69萬至3,978.38萬元，成交呎價由30,700元至31,400元。其中成交價最高為第1A座30樓B室，以3,978.38萬售出，呎價31,400元。

據了解，4組買家涵蓋本地及內地客，均被單位的雙重海景所吸引，加上項目坐落商場上蓋，擁完善配套，考慮到發展商未來有機會上調餘下四房單位的招標意向價，買家認為價格合理，決定趁早入市，購入心儀單位作換樓自用。