CCL連升4周共1.61% 中原：第三季挑戰165點｜樓價走勢

二手樓價升勢持續，中原城市領先指數CCL最新報156.14點，按周升0.36%。中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，樓市氣氛持續暢旺，新盤即日售罄，二手買家的入市意欲強勁，CCL成功升穿156點，指數連升4周共1.61%，創2023年10月初後135周(逾2年半)新高。業主封盤反價日漸普遍，部分二手買家願意追價入市，樓價升勢未止，展望第三季CCL挑戰165點(即2023年8月初油塘「親海駅II」公布首張價單前的水平)，現時相差8.86點或5.67%。
楊明儀表示，自2025年5月拆息回落，樓價轉勢見底回升，再加上去年本地銀行兩次減息刺激，CCL較去年5月H按息再度低於封頂息當周的135.16點低位累升15.52%。CCL較2025年3月《財政預算案》前134.89點低位升15.75%，較2024年9月首次減息前135.86點低位升14.93%，較2021年8月191.34點歷史高位跌幅進一步收窄至18.40%。5月12日元朗錦上路「柏瓏III」價單銷售91伙沽18伙，13至15日美國總統特朗普訪華，中美元首會晤，13日土瓜灣「壹沐」第2期、鴨脷洲「PORTO」分別次輪價單銷售50伙及7伙，14日紅磡「首岸」第3期次輪銷售70伙，15日黃竹坑港島南岸「海盈山」4B期首度推出34伙招標，東涌第106A區住宅地截標，16日荃灣「形瑨」次輪銷售121伙，對本地二手樓價的影響將於2026年6月初公布的CCL才開始反映。
四區樓價「兩升兩跌」
四區樓價呈「兩升兩跌」局面，新界西CCL_Mass報140.96點，按周漲0.43%，連升2周共1.59%，指數創2023年11月中後130周(2年半)新高。九龍CCL_Mass報155.28點，按周上揚0.35%，連升3周共1.84%，指數創2023年9月初後140周(逾2年半)新高。
新界東CCL_Mass報170.01點，按周挫0.61%，終止3周連升，指數仍為2023年9月中後138周(逾2年半)第3高。港島CCL_Mass報157.98點，按周下滑1.09%，連跌2周共1.17%，指數仍為2023年10月底後132周(逾2年半)第3高。
至於中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報157.23點，按周微跌0.16%，連升3周後回軟，指數仍為2023年9月底後137周(逾2年半)次高。CCL(中小型單位)報155.85點，按周微升0.01%，連升7周共3.27%，指數創2023年9月底後137周(逾2年半)新高。CCL(大型單位)報157.58點，按周升2.17%，升幅5周以來最大，指數創2023年11月中後130周(2年半)新高。
2026年計，CCL暫時累漲8.35%，CCL Mass上揚8.3%，CCL(中小型單位)走高8.14%，CCL(大型單位)飆9.35%。港島上揚12.71%，九龍漲7.29%，新界東升7.18%，新界西走高6.2%。
上周五(15日)公布的指數，根據2026年5月4日至10日簽訂正式買賣合約的中原集團成交計算。當中有近八成的交易是在2026年4月20日至26日簽臨時買賣合約，是4月21日錦上路站第二期物業發展項目由信和合組的財團投得，啟德「天璽．海」2B期首推4伙招標，22日美國總統特朗普同意延長美國與伊朗的停火期限，25日紅磡「首岸」第1期首輪銷售218伙即日沽清，大圍「柏傲莊III」次輪發售75伙即日沽清，26日「啟德海灣」第2期次輪價單發售142伙售出30伙當周的市況。
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