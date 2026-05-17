CCL連升4周共1.61% 中原：第三季挑戰165點｜樓價走勢

楊明儀表示，自2025年5月拆息回落，樓價轉勢見底回升，再加上去年本地銀行兩次減息刺激，CCL較去年5月H按息再度低於封頂息當周的135.16點低位累升15.52%。CCL較2025年3月《財政預算案》前134.89點低位升15.75%，較2024年9月首次減息前135.86點低位升14.93%，較2021年8月191.34點歷史高位跌幅進一步收窄至18.40%。5月12日元朗錦上路「柏瓏III」價單銷售91伙沽18伙，13至15日美國總統特朗普訪華，中美元首會晤，13日土瓜灣「壹沐」第2期、鴨脷洲「PORTO」分別次輪價單銷售50伙及7伙，14日紅磡「首岸」第3期次輪銷售70伙，15日黃竹坑港島南岸「海盈山」4B期首度推出34伙招標，東涌第106A區住宅地截標，16日荃灣「形瑨」次輪銷售121伙，對本地二手樓價的影響將於2026年6月初公布的CCL才開始反映。

2026年計，CCL暫時累漲8.35%，CCL Mass上揚8.3%，CCL(中小型單位)走高8.14%，CCL(大型單位)飆9.35%。港島上揚12.71%，九龍漲7.29%，新界東升7.18%，新界西走高6.2%。

上周五(15日)公布的指數，根據2026年5月4日至10日簽訂正式買賣合約的中原集團成交計算。當中有近八成的交易是在2026年4月20日至26日簽臨時買賣合約，是4月21日錦上路站第二期物業發展項目由信和合組的財團投得，啟德「天璽．海」2B期首推4伙招標，22日美國總統特朗普同意延長美國與伊朗的停火期限，25日紅磡「首岸」第1期首輪銷售218伙即日沽清，大圍「柏傲莊III」次輪發售75伙即日沽清，26日「啟德海灣」第2期次輪價單發售142伙售出30伙當周的市況。