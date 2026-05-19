東涌106A區住宅地 盈信「爆冷」逾16億中標 每呎地價3052元較106B區高一倍｜地皮開標

東涌第106A區住宅地於上周五(15日)截標，合共接獲6份標書，包括新鴻基地產(016)、嘉華國際(173)、中國海外(688)、建灝地產等，另信和置業(083)與嘉里建設(683)合資。地盤面積約152,332方呎，地皮指定作私人住宅用途，最低及最高的樓面面積分別為319,906方呎及533,162方呎，預計可提供約990個住宅單位。賣地章程內設有最低單位面積280方呎的要求，同時並沒有針對項目最大上蓋面積、層數及高度的條款限制。

綜合市場資訊，地皮估值由8.5億至16億元，每方呎樓面地價介乎1,600元至3,000元。

地政總署今日(19日)公布，東涌第106A區住宅地以16.27億元批予安保工程(1627)旗下極好有限公司，每方呎樓面地價約3,052元，屬估值上限，批租期為五十年。

是次賣地章程增設條款要求中標者須自費於項目內每個車位設電動車充電設施。與此同時，地盤內靠東北一帶的位置被劃作非建築範圍，除指定豁免項目或事先取得規劃署署長的書面同意外，該範圍內不得有任何構築物；發展商亦須就發展項目進行岩土工程勘察；及提交噪音及排污影響的評估報告。

東涌第106B區住宅地去年2月由新地以6億元中標，每方呎樓面地價約1,500元。換言之，是次第106A區的地價不足年半，較106B區地價大幅上升約1倍。(資料圖片)

毗鄰 106B 區去年 2 月每呎地價 1501 元

翻查資料，同區另一幅第106B區住宅地，去年2月由新地以6億元中標，每方呎樓面地價約1,500元。換言之，是次第106A區的地價不足年半，較106B區地價大幅上升約1倍。

是次中標的「極好有限公司」，曾在2024年入標柴灣祥民道的樂置居地皮，惟最終流標收場。母公司安保工程則由盈信控股分拆上市，而盈信控股對上一個全新住宅項目為灣仔活道1號「One Wood Road」，提供42伙。

中原張競達：落成後料每呎售價逾1.2萬

中原測量師行執行董事張競達指，是次地皮成交價略高於預期，反映發展商對後市具一定信心，加上地皮總價不高。雖然目前區內交通配套尚未完善，但港鐵東涌東站預計將於2029年啟用，加上地皮臨海，景觀開揚無遮擋，具一定吸引力，預計將興建兩至三房中型單位為主，相信可迎合市場剛性需要，落成後料每呎售價1.2萬元以上。