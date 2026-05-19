外區客斥748萬買海德園一房戶自住 呎價達1.7萬｜柴灣新盤

太古地產(1972)與中華汽車(026)合作發展的柴灣「海德園」銷情持續向好，今日(19日)再錄1宗一房單位成交，實用面積約437方呎，成交價約748萬元，呎價約17,124元。該單位為一房戶型，間隔實用，區外買家比較市場上其他新盤後，認為海德園價錢吸引及設計講究，所以購入作自住用途。

隨著海德園現樓、頂級會所設施及交通配套即將落成，項目憑藉「即買即住」優勢，持續吸引區外買家入市自用。項目至今累售260伙。

此外，「海德園」位於太古城中心G樓之「CLUB HEADLAND主題品牌中心」由即日至5月31日正式開放，設有模擬公路騎行單車及Visio智慧顯示屏等體驗設施，並提供多款Technogym高端健身器材試玩，讓公眾率先感受會所設施。