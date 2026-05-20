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出版：2026-May-20 12:00
更新：2026-May-20 12:00

九龍私樓業主忍痛止蝕！兩房損手百萬甩身｜二手市況

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九龍私樓業主忍痛止蝕！兩房損手百萬甩身｜二手市況

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利嘉閣地產新啟德-現崇山分行高級聯席董事李嘉輝稱，該行物業顧問吳嘯龍近期促成黃大仙現崇山6B座中層C室成交，單位實用面積約526方呎，為兩房間隔，外望開揚景觀。

李嘉輝表示，新買家為外區客，早前經利嘉閣真盤源平台覓得上述心水盤，即聯絡代理作進一步了解。客人心儀屋苑位置佳，周邊生活配套完善，加上單位間隔及景觀皆理想，決定洽購。原叫價968萬元，議價後減價40萬元，以928萬元合理價成交，呎價約17,643元。

據悉，原業主於2022年以約1,042萬元購入單位，持貨約4年，現轉售帳面虧損114萬元，物業期內貶值約10.9%。李嘉輝補充，該屋苑目前約有3個單位放盤，最低入場費由約860萬元起。

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資料顯示，現崇山位於黃大仙睦鄰街8號，2012年入伙，共有8座，提供968個單位。

即睇黃大仙現崇山放盤 (House730)

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利奧坊．壹隅2年跌價逾11%

中原地產奧運站利奧坊壹隅分行分區營業經理曾文慧稱，分行最新促成一宗奧運站利奧坊．壹隅1座高層L室成交，單位實用面積約383方呎，採兩房間隔。單位坐向西南方，享開揚景致。

曾文慧續稱，上址今年3月以850萬元放售，最新降價20萬元，以830萬元沽出，呎價約21,671元。原業主於2024年以934.38萬元入市上址，持貨約2年，是次沽出單位帳面損失104.38萬元，物業期內跌價約11.2%

資料顯示，利奧坊．壹隅位於大角咀深旺道5號，2024年入伙，共有2座，提供614個單位。

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