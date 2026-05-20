九龍私樓業主忍痛止蝕！兩房損手百萬甩身｜二手市況

利嘉閣地產新啟德-現崇山分行高級聯席董事李嘉輝稱，該行物業顧問吳嘯龍近期促成黃大仙現崇山6B座中層C室成交，單位實用面積約526方呎，為兩房間隔，外望開揚景觀。

李嘉輝表示，新買家為外區客，早前經利嘉閣真盤源平台覓得上述心水盤，即聯絡代理作進一步了解。客人心儀屋苑位置佳，周邊生活配套完善，加上單位間隔及景觀皆理想，決定洽購。原叫價968萬元，議價後減價40萬元，以928萬元合理價成交，呎價約17,643元。

據悉，原業主於2022年以約1,042萬元購入單位，持貨約4年，現轉售帳面虧損114萬元，物業期內貶值約10.9%。李嘉輝補充，該屋苑目前約有3個單位放盤，最低入場費由約860萬元起。