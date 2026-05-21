新世界本年度銷售額突破200億 九龍塘滶蘊最快下周上樓書｜一手市況

新世界發展營業及市務部總監何家欣（左）及新世界發展策略設計部總監鄭靜如。

與港鐵(066)合作發展的沙田大圍站上蓋發展項目「柏傲莊」第3期「柏傲莊III」，今日(21日)開放全新三房現樓單位，第1 座(1B)47 樓A室，單位廳房同向，享城門河景致，實用面積765 方呎，採三房一套連儲物房設計。新世界發展營業及市務部總監何家欣補充指，示範單位將於日內開放於公眾參觀，預計後續將連裝修以招標形式發售。

新世界發展(017)本年至今共售出約1,300 伙，包括焦點項目「瑧玥」及「柏傲莊」，連同車位銷售金額已突破200億元，較去年同期的約75億元，高約1.7倍。

「柏傲莊」三期重推以來累計售出358伙，套現逾57億元。

九龍塘滶蘊最快下月推售

九龍塘玫瑰街23至34號低密度豪宅「滶蘊」，自命名後市場反應非常熱烈，至今已接獲數千宗查詢。何家欣表示，項目售樓說明書及示範單位的準備工作已進入最後階段，最快下周上載售樓說明書及於6月推售，首批將傾向於以招標形式發售。

「滶蘊」提供約 100 伙低密度住宅單位，戶型多元化，主打特色豪宅及三、四房大戶。

尖沙咀瑧玥首輪「 1Q 清」套現 4 億

位於尖沙咀的「瑧玥」於3月發售全盤64伙，全數單位即日沽清，成為本年唯一首輪開售即日沽清全數單位之項目。全盤首輪「1Q清」共套現約4億元，當中逾80%買家選用即供付款方法。