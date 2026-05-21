樓價見底回升一年 中原：樓市高峰期買入業主沽貨量大升5成｜樓市走勢

樓價見底回升一年 中原：樓市高峰期買入業主沽貨量大升5成

中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，2025年中樓價見底回升，二手成交亦明顯增多，上手2021年或以前買入單位於2025年5月至2026年4月(下稱見底後一年)沽出的私人住宅共錄26,842宗，較前一年2024年5月至2025年4月(下稱見底前一年)沽出的19,808宗上升36%。上手各個買入時段的沽貨量皆有增加，當中樓市高峰期2018至2021年買入的沽貨量由4,020宗大升50%至6,043宗，明顯較其餘類別的27%到36%升幅為高，所以其宗數佔比亦由20.3%升2.2個百分點至22.5%，是唯一錄得比例上升的類別，相信不少高位入市買家趁有承接且蝕幅減少，加上放寬按揭後有條件換樓。

至於上手2022年或以後買入的業主能夠轉售的年期較短，故不納入計算佔總成交宗數比例。宗數變化計，2022至2023年及2024年買入的沽貨量升幅，分別達89%及3.39倍。2025年買入於見底後一年沽出的宗數已破千宗，錄1,028宗，與2022至2023年及2024年買入於同期沽出的數量相若，料因樓價見底後有可觀升幅而提早鎖定利潤。

轉售帳面獲利比例上升 帳面獲利比例計，在樓價升勢持續下，業主的獲利空間提升，2018年或以後買入的單位於見底後一年售出帳面獲利比例較見底一年前有所增加。2018至2021年、2022至2023年、2024年及2025年買入的轉售獲利比例，分別上升2、7、5及4個百分點，至5%、16%、69%及87%。因為樓價由高位一直回落至2025年中見底，2024至2025年的買入價較處於低位，所以2024及2025年的獲利比例明顯回升。而2017年或以前買入的獲利比例則未有太大變化，轉售獲利比例維持54%到100%不等。

2018 至 2021 年及 2022 至 2023 年入市獲利幅度收窄 帳面獲利幅度方面，隨著樓價穩步回升，CCL已由低位重上2023年10月時的水平，業主賺幅逐漸擴大，2024年及2025年買入見底後一年的轉售平均賬面獲利幅度較見底前一年前明顯上升。這兩個時段買入轉售原本平均只賺9.6%及14.1%，一年後提升至12.8%及16.6%。不過，2018至2021年及2022至2023年買入的獲利幅度卻收窄，由原本平均賺6.1%及12.8%，縮窄至5.5%及7.6%。因為2018至2023年期間買入於見底前一年沽出多為細價舊樓而獲利逾一成的宗數比例高達25%，惟一年後沽出而獲利逾一成的宗數比例減少到僅14%所致。至於上手2017年或以前買入轉售的獲利幅度介乎17.8%至1.94倍，與一年前的變化不大，2003至2007年買入的轉售獲利幅度仍屬最高。

2012 年或以前買入僅不足 5% 蝕讓 帳面蝕讓比例計，2013至2017年、2018至2021年及2022至2023年買入於見底後一年售出帳面蝕讓比例較一年前略低，分別錄44%、95%及83%，下跌1、2及4個百分點。2024年及2025年買入的轉售蝕讓比例則各輕微上升1個百分點至28%及9%，或受成交量基數較低影響。2012年或以前買入單位只有不足5%業主蝕讓。

2018 至 2021 年入市轉售蝕讓幅度維持最高 帳面蝕讓幅度方面，2018至2021年及2022至2023年買入轉售的平均帳面蝕讓幅度均下跌，由原本見底前一年蝕21.2%及17.9%，縮減至見底後一年蝕20.5%及16%。可見樓價上調，樓市高峰期購入單位的業主減價幅度收窄下亦有承接。但2024年及2025年買入的蝕讓幅度上升，原本平均蝕7.4%及5.0%，一年後售出蝕幅擴大至需要蝕11.1%及7.4%。因2024年撤辣後樓價曾反彈，有業主以較高價購入新盤，導致於見底後一年轉售蝕讓，而2025年買入於見底前一年沽出因只有1宗，基數較低影響。2017年或以前買入轉售的蝕讓幅度介乎2.2%至15.1%。在眾上手買入時段中，2018至2021年買入的轉售蝕讓幅度繼續維持最高，約兩成左右。