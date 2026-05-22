仲量聯行：4月中環甲廈空置率回落至9.2% 帶動租金升2.1%｜商廈市況

仲量聯行發表的《香港地產市場觀察》報告中指出，4月份中環甲級寫字樓空置率進一步回落0.4個百分點至9.2%，為各寫字樓分區市場中唯一錄得空置率改善的市場。儘管其他分區市場空置率有所上升，在中環的帶動下，4月底整體寫字樓空置率仍維持於13.5%。其中，九龍東空置率升幅最為顯著，按月由20.4%升至20.7%。

仲量聯行香港、澳門及台灣董事總經理鮑雅歷表示，隨著中環頂級寫字樓接近全部租出，市場需求正逐漸轉移至長江集團中心二期等新落成甲級商廈。目前寫字樓租賃需求依然由金融機構、財富管理及保險公司主導，在中環優質樓面供應漸趨緊絀的情況下，佔有高鐵地利的西九龍亦成為租戶追捧的另一目標。