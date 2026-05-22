大行鬥牛！ 高盛再升今年預測 料港樓漲15%

大行對本港樓價今年升幅預測「鬥牛」！高盛今年2月將本港樓價全年估計升幅由5%大升至12%後，近日再進一步將預測調升至15%，與摩根大通早前的最牛預測15%看齊。高盛認為，本地住宅市場將繼續受供需失衡撐起，並由於土地成本持續低於以往周期，估計有利地產股未來盈利修復，該行因而上調多隻地產股目標價。 高盛指，本地住宅需求受政府放寬人才引進政策而增加，供應則由於土地銷售停滯多年，主要由於缺乏港鐵項目招標，以及在加息環境及資產負債表受壓下，發展商參與度較低。今年至今4個月本港住宅樓價已累升約8%，一手成交量亦大升48%，該行維持2027及2028年分別升7%及4%預測。至於租金，今年暫升1.2%，增幅遠遜樓價，高盛指反映部分需求由租賃市場轉向置業。

中環寫字樓租金或升一成 另外，高盛認為樓市走強帶來的財富效應能支持本地消費自去年中起復甦，地緣政局緊張或有利更多旅客流向本港，該行將今年零售租金升幅預測由2%，上調至3%，當中高檔類別零售租金升幅更由預測4%，升至5%；不過該行對於下半年零售銷售能否維持雙位數增長抱懷疑態度，主要申於高基數及電商競爭，民生零售租金升幅則維持跌2%的預測。 寫字樓方面，該行指歷史數據顯示中環核心區租金具有較強的周期性，尤其今次經濟復甦集中在金融及資產管理行業，因此將寫字樓租金升幅由持平，上調至3%，其中中環租金更由升3%，大幅調高至10%，惟由於空置率仍高於10%，維持非核心區租金持平的預測。

看好恒地新地信置太古 該行偏好貨源充足、有廉價土地儲備及受惠中環寫字樓或高端零售復甦的發展商，包括恒基地產(012)、新鴻基地產(017)、信和置業(083)及太古地產(1972)。民生零售舖為主的領展(823)則予「中性」評級，料負面續租或持續至明年。 近日大行對港樓預測樂觀，星展料今年升一成，升勢持續數年並可重返歷史高峰；摩通料今年樓市升10%至15%，明年漲5%；摩根士丹利看升12%，明年升半成。