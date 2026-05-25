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地產
出版：2026-May-25 17:20
更新：2026-May-25 17:20

CCL按周升0.86% 連升5周共2.49% 中原：今年樓價升幅迫近一成｜樓價走勢

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CCL按周升0.86% 連升5周共2.49% 中原：今年樓價升幅迫近一成｜樓價走勢

CCL按周升0.86% 連升5周共2.49% 中原：今年樓價升幅迫近一成｜樓價走勢

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中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，中原城市領先指數CCL最新報157.49點，按周升0.86%，是430日美國聯儲局及本港大型銀行維持利率不變當周的市況。樓市氣氛暢旺，新盤提價推售，銷情依然熾熱，買家入市意欲強勁，縱使業主反價亦追價承接，二手成交活躍，樓價繼續穩步上揚。CCL連升5周共2.49%，創20239月底後138(2年半)新高。樓價不斷向上突破，今年升幅已迫近一成，指數逐步邁向第三季目標165(20238月初油塘親海駅II公布首張價單前的水平)，現時相差7.51點或4.77%

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CCL較去年5月低位累升16.52%

20255月拆息回落，樓價轉勢見底回升，再加上去年本地銀行兩次減息刺激，CCL較去年5H按息再度低於封頂息當周的135.16點低位累升16.52%CCL20253月財案前134.89點低位升16.75%，較20249月首次減息前135.86點低位升15.92%，較20218191.34點歷史高位跌幅進一步收窄至17.69%519日紅磡首岸第3期第3輪銷售58伙沽22伙，東涌第106A區住宅用地以16.27億元批出，20日新一期居屋、綠置居、「白居二」三項計劃截止申請，黃竹坑港島南岸海盈山4B期推出22伙招標，23日荃灣形瑨第3輪價單銷售87伙，土瓜灣壹沐第2期第4輪銷售35伙，24日鴨脷洲PORTO3輪價單推售6伙，對本地二手樓價的影響將於20266月中旬公佈的CCL才開始反映。

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中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass158.67點，按周升0.92%CCL(中小型單位)157.29點，按周升0.92%，連升8周共4.23%CCL MassCCL(中小型單位)齊創20239月中後139(2年半)新高。CCL(大型單位)158.51點，按周升0.59%，連升2周共2.77%，指數創202311月中後131(2年半)新高。

CCL按周升0.86% 連升5周共2.49% 中原：今年樓價升幅迫近一成｜樓價走勢

四區三升一跌 僅新界東CCL_Mass按周跌1.04%

四區樓價三升一跌。港島CCL_Mass162.77點，按周升3.03%，升幅32周以來最大，連跌2周後反彈，指數創20239月中後139(2年半)新高。九龍CCL_Mass156.23點，按周升0.61%，連升4周共2.47%，指數創20238月底後142(2年半)新高。新界西CCL_Mass141.86點，按周升0.64%，連升3周共2.24%，指數創202310月底後134(2年半)新高。新界東CCL_Mass168.24點，按周跌1.04%，連跌2周共1.65%，指數仍為202311月底後129(2年半)6高。

今年CCL暫累升9.28%

2026年計，CCL暫時累升9.28%CCL Mass9.29%CCL(中小型單位)9.14%CCL(大型單位)10.00%，港島升16.13%，九龍升7.95%，新界東升6.06%，新界西升6.88%

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