CCL按周升0.86% 連升5周共2.49% 中原：今年樓價升幅迫近一成｜樓價走勢

中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，中原城市領先指數CCL最新報157.49點，按周升0.86%，是4月30日美國聯儲局及本港大型銀行維持利率不變當周的市況。樓市氣氛暢旺，新盤提價推售，銷情依然熾熱，買家入市意欲強勁，縱使業主反價亦追價承接，二手成交活躍，樓價繼續穩步上揚。CCL連升5周共2.49%，創2023年9月底後138周(逾2年半)新高。樓價不斷向上突破，今年升幅已迫近一成，指數逐步邁向第三季目標165點(即2023年8月初油塘親海駅II公布首張價單前的水平)，現時相差7.51點或4.77%。