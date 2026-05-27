佐敦吳松街相連全幢放售 意向價共9000萬

受惠於城中學舍計劃及非本地學生名額增加，本港住宿需求持續，帶動具備改裝潛力的全幢資產成為市場焦點。在優質全幢物業「買少見少」的情況下，毗鄰大專院校、擁有統一業權且具備合併重建潛力的相連項目，受財團及投資者追捧。特別於油尖旺區，具備改裝為學生宿舍或高品質共居空間的罕有全幢物業需求急增。有業主趁勢推出佐敦吳松街76號及78號兩個全幢物業，並委託中原（工商舖）獨家代理負責放售事宜，總意向價約9,000萬元。 中原(工商舖)商舖部高級分區營業董事陳崗表示，是次放售物業包括吳松街76號及78號相連全幢。位於吳松街76號全幢物業，樓高9層，地盤面積約633方呎，總建築面積約4,113方呎。物業樓高8層，地下及1樓為商舖用途，2樓至8樓則提供7個住宅單位，部分樓層已完成翻新。現時總租金收入約13.5萬元，業主意向價約為4,500萬元。

陳崗補充，毗鄰的吳松街78號全幢業主亦同步委託中原(工商舖)作獨家代理放售，物業樓高6層，地下為商舖，1樓至5樓為住宅，地盤面積約633方呎，總建築面積約3,100方呎，每月總租金收入約10.85萬元，物業意向價同為4,500萬元。兩幢物業可作相連，新買家可一併購入作長線發展，目前意向價共約9,000萬元，均將以「現狀」及連租約形式出售，若遇誠意準買家的話，業主亦接受議價，幅度約10至15%，預料項目的回報率約4厘。 陳崗續稱，該物業地理位置優越，位處佐敦、柯士甸及西九龍三站的交通樞紐，步行至地鐵站僅需數分鐘。此外，物業周邊生活配套設施極為齊備，毗鄰廟街夜市、佐敦薈及熟食市場，為住戶提供便利日常生活與消閒所需，加上物業鄰近香港理工大學等多所專上學院，能夠結合生活機能與學區優勢，為學生或員工提供高品質且便捷的通勤居所。投資者進駐該區，長遠能提升資產增值空間，預料會得到理想投資回報。

陳崗認為，近期油尖旺區買賣交投氣氛顯著轉好，市場對該區具有回報潛力的優質資產改裝為學生宿舍相關項目十分看好。參考近期同區大手買賣成交記錄，翻查資料，錄得佐敦廟街227號植麗素商業中心全幢以約4,180萬元成交，總樓面面積約5,042方呎，呎價約8,290元。相較之下，是次叫價的吳松街76號及78號相連兩全幢物業，總意向價僅約9,000萬元，定價相當節制，對比同區全幢商住物業成交價更顯優勢，以吸引追求高回報的財團及投資者。 陳崗分析，是次放售吳松街76號及78號相連全幢物業，為市場罕有。加上兩幢相連物業為買家提供了極高的靈活性與組合空間，買家可視乎需求進行統一規劃、品牌化管理或重新定義物業用途。陳氏預料，在政府推行相關學生宿舍政策的利好環境下，該項目將吸引資深投資者、財團或營運商洽購，作長線投資或翻新改裝之用，進一步優化租金回報與物業增值潛力。