中原按揭：4月資助房屋按揭登記量三連挫 按月再跌11%｜樓市數據

中原按揭董事總經理王美鳳表示，根據中原按揭研究部及土地註冊處數據，2026年4月份本港銀行共錄得736宗資助房屋按揭登記，較3月份的830宗按月跌11.3%，為2026年新低。綜合首四個月合計，資助房屋按揭登記量錄得5,469宗，較2025年同期的4,546宗按年增加20.3%。王美鳳解釋，2025年底有多個新居屋及綠置居項目落成並進入按揭上會期，帶動今年首四個月累計資助房屋按揭登記顯著增加。由於大型屋苑如安麗苑、安樺苑及油塘高宏苑等項目已相繼於1至2月已入伙上會，故3至4月份登記量持續回落。巿佔率方面，4月份中銀香港以45.9%的巿佔率位列榜首，連續33個月穩佔單月冠軍寶座。

白居二成交大減 37% 居二市場方面，王美鳳續指，根據中原按揭研究部及房委會數字（截至2026年5月18日），2026年4月份居屋第二市場錄得275宗成交，較3月份的436宗按月跌36.9%。她解釋，由於早前市場已消化了部份居二筍盤，令近期「白居二」入市步伐開始減慢，加上政府已推出新一期「居屋2025」，相信部分資助房屋買家轉趨觀望，將焦點集中於新一輪居屋，預料居二市場整體的交投升勢相對放緩。

4 月中銀香港單月 33 連冠 五行並列第八 王美鳳表示，根據中原按揭研究部及土地註冊處數據，2026年4月份本港銀行共錄得736宗資助房屋按揭登記，較3月份的830宗按月跌11.3%。4月份首四位銀行市佔率微升1.9個百分點至95.7%。排名方面，4月份首三位銀行排名維持不變：中銀香港錄得338宗登記，市佔率按月回落1.1個百分點至45.9%，但仍連續33個月穩居第一；恒生銀行錄得175宗登記，市佔率升0.5個百分點至23.8%，維持第二；滙豐銀行期內錄得153宗登記，市佔率增0.1個百分點至20.8%，排名第三；工銀亞洲及東亞銀行以19宗，市佔率2.6%，並列第四；渣打銀行及大新銀行則分別以17宗及3宗登記，保持位列第六及第七；其後五行皆以2宗登記位列第八。