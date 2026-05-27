海德園連沽4伙兩房套戶 套現逾4500萬｜柴灣新盤

太古地產(1972)與中華汽車(026)合作發展的柴灣「海德園」銷情持續熾熱，今日(27日)單日連錄4宗兩房連一套房單位成交，單日合共套現逾4,500萬元。 單位成交價介乎逾1,090萬至逾1,215萬元，呎價約19,049元至21,208元。其中高層單位成交價逾1,215萬元，呎價達21,208元，成交價及呎價齊創項目兩房戶型新高。 成交單位屬市場主流兩房連一套房戶型，空間寬敞，景觀開揚，部分買家亦考慮到在區內工作及子女就學便利因素，遂購入單位作自用，反映項目對區內換樓及家庭客具持續吸引力。隨著現樓及各項配套即將落成，市場憧憬交樓在即，進一步帶動入市氣氛。項目至今累售272伙。

此外，「海德園」位於太古城中心G樓之「CLUB HEADLAND主題品牌中心」現正開放，設有模擬公路騎行單車及Visio智慧顯示屏等體驗設施，並提供多款Technogym高端健身器材試玩，讓公眾率先感受會所設施及項目生活概念。 「海德園」設有逾8萬方呎住客會所CLUB HEADLAND，提供約30項室內及戶外設施，包括運動健身及休閒娛樂設施，並由太古地產提供專業優質物業管理服務。項目交通便利，約10分鐘可達太古坊及太古城，約15分鐘可達金鐘及中環，並連接港鐵柴灣站及多條巴士及小巴路線。