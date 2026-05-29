柏傲莊系列售出3伙 吸金逾8800萬｜大圍新盤

新世界發展(017)與港鐵(066)合作發展的沙田大圍站上蓋發展項目「柏傲莊」系列今日(29日)售出3伙，套現8,885.3萬元。當中包括「柏傲莊I」第3座(3A)51樓A室，實用面積1,320方呎，採四房雙套設計，享開揚山景，附設1,091方呎天台，透過招標形式售出，連兩個停車位以5,082萬元，呎價38,500元。

據了解，內地買家比較各區多個新盤後，最後鍾情項目得天獨厚的地理位置，位處港鐵大圍站上蓋，交通四通八達，設大型商場，市場十分罕有。

另外，「柏傲莊III」亦再錄兩宗成交，其中第1座(1A)11樓B室，實用面積998方呎，採四房一套設計，享開揚城門河景，以2,485萬元招標售出，呎價24,900元。