柏傲莊系列售出3伙 吸金逾8800萬｜大圍新盤

新世界發展(017)與港鐵(066)合作發展的沙田大圍站上蓋發展項目「柏傲莊」系列今日(29日)售出3伙，套現8,885.3萬元。當中包括「柏傲莊I」第3座(3A)51樓A室，實用面積1,320方呎，採四房雙套設計，享開揚山景，附設1,091方呎天台，透過招標形式售出，連兩個停車位以5,082萬元，呎價38,500元。
據了解，內地買家比較各區多個新盤後，最後鍾情項目得天獨厚的地理位置，位處港鐵大圍站上蓋，交通四通八達，設大型商場，市場十分罕有。
另外，「柏傲莊III」亦再錄兩宗成交，其中第1座(1A)11樓B室，實用面積998方呎，採四房一套設計，享開揚城門河景，以2,485萬元招標售出，呎價24,900元。
至於第8座(8B)55樓E室，實用面積475方呎，採兩房連開放式廚房設計，享開揚內園景致，成交價1,318.3萬元，呎價 27,754元，成交價及呎價創兩房同類新高。
重推累售367伙 套現逾59億
發展商表示，「柏傲莊」系列重推以來累計售出367伙，套現逾59億元，反映不少買家追捧新世界品牌，加上「柏傲莊」位處港鐵站雙綫交匯上蓋，基座設港鐵大型商場，生活所需一應俱全。
「柏傲莊III」由2座大樓組成，提供892伙，提供一房至四房，並主打三及四房單位，四房戶更是「柏傲莊III」獨有戶型。