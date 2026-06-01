港樓「麵粉價」漲屬好兆頭 中原：樓價中長期走勢向上

樓市從去年低位反彈，在需求日增的市況下，政府亦順應氣氛加碼推地。新財政年度賣地表將推出9幅住宅地，預計可建約6,650伙，潛在供應量按年大幅回升近50%。

屬今財年首幅招標的東涌第106A區住宅地共收到6份標書，反應較去年初毗鄰106B區地皮的4份標書為佳。最終地皮爆冷由老牌建築商安保工程旗下的極好有限公司，以16.27億元力壓新鴻基地產(016)、信和置業(083)等五大知名發展商，每方呎樓面地價高達3,051元。與新地去年2月投得的毗鄰地皮每呎地價僅1,501元相比，兩地相隔約15個月，地價大幅翻倍。業界預計項目日後落成呎價需達1.6萬元，而目前同區二手呎價僅約1.1萬至1.2萬元。