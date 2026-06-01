滶蘊周四招標發售65伙 最快48小時內開示範單位｜九龍塘新盤

新世界發展(017)旗下九龍塘玫瑰街23至34號低密度豪宅「滶蘊」，將於下周四(6月4日)起招標發售65伙，並於同日上午十一時截標。新世界發展營業及市務部總監何家欣表示，最快48小時內開放示範單位於傳媒參觀。

何家欣補充指，展銷廳參觀反應十分熱烈，當中約8成為本地傳統豪宅買家，另外約2成為內地客，亦有大手客指有意購入2伙。

「滶蘊」繼上周五(5月29日)上載首份銷售安排後，市場反應十分踴躍，大批買家表示對項目矜罕大宅感興趣，因此為回應市場需求，昨日(5月31日)兩度更新銷售安排，加推35伙，推出全盤65伙三房或以上複式大戶及平層大宅，包括31個複式大戶(包括五房五套大宅ROSA VILLA)、14伙四房平層大宅及20伙三房平層大宅，實用面積由831至3,058方呎，本周四起招標發售。首日截標時間為上午十一時，其後截標時間為每日下午三時，並會每日招標及截標。