樓價急彈！中原施永青：投資者盲目入市 樓市「少少偏熱」

樓市氣氛持續熾熱，中原集團創辦人施永青表示，樓價今年迄今的升勢較市場預期更快，首四個月累升約8%，主要是因為上半年屬「追落後」，預期下半年樓價走勢仍向上，惟升幅不及上半年大，暫時仍維持全年樓價升約20%的預測。他認為，目前在投資者盲目入市下，樓市已出現「輕微偏熱」現象。

施永青觀察指出，近來有客人對新價錢開始出現抗拒，但目前市場上需求仍比供應強勁，故成交量維持高水平。他表示，現時樓市有「少少偏熱」，但未去到「完全病態」，畢竟樓價過去跌幅超過30%，如今反彈速度較快亦屬正常。然而目前樓市不再是單純由用家主導，投資者比重持續增加，愈來愈多屬盲目入市，令整體市場運作未必完全理性。若然樓價升幅過急，將會與用家購買力脫節，用家需求會開始受到壓抑。他期望，樓價升幅可以較溫和，與經濟發展速度同步則較理想。