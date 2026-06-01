樓價急彈！中原施永青：投資者盲目入市 樓市「少少偏熱」

樓市氣氛持續熾熱，中原集團創辦人施永青表示，樓價今年迄今的升勢較市場預期更快，首四個月累升約8%，主要是因為上半年屬「追落後」，預期下半年樓價走勢仍向上，惟升幅不及上半年大，暫時仍維持全年樓價升約20%的預測。他認為，目前在投資者盲目入市下，樓市已出現「輕微偏熱」現象。
施永青觀察指出，近來有客人對新價錢開始出現抗拒，但目前市場上需求仍比供應強勁，故成交量維持高水平。他表示，現時樓市有「少少偏熱」，但未去到「完全病態」，畢竟樓價過去跌幅超過30%，如今反彈速度較快亦屬正常。然而目前樓市不再是單純由用家主導，投資者比重持續增加，愈來愈多屬盲目入市，令整體市場運作未必完全理性。若然樓價升幅過急，將會與用家購買力脫節，用家需求會開始受到壓抑。他期望，樓價升幅可以較溫和，與經濟發展速度同步則較理想。
施永青說，政府目前財政赤字開始好轉，未必即刻推出「很辣」的政策去壓抑樓市，即使上調豪宅印花稅，但該類物業買家負擔有餘，對市場未有產生太大影響。
睇好學生宿舍長遠發展
對市本港學生宿舍市場方面，施永青指出，香港的高等教育產業基礎非常穩固，吸引大量海內外學生來港深造。然而，大專院校的資金多傾注於學術研究而非興建宿舍，導致學生住宿需求極為殷切，這令私營學生公寓的投資價值顯得十分穩定。至於在美國對華制裁、香港大專院校擁有較高排名、政府為發展教育產業不斷推出政策等因素下，香港的教育產業擁有非常好的發展前景，亦令香港成為內地學生讀書的「前置首選」。
施永青表示，隨著內地學生選擇來港升學比例持續增加，政府亦按年提升來港留學生學額，本港學生宿舍床位出現供不應求情況；加上今年初中東局勢緊張期間，香港所受到的地緣政治影響相比其他地區為低，吸引不少資金流入本港尋求穩定回報。他透露，目前學生公寓的回報率表現理想，改造後淨租金普遍在5%或以上，相較於本地一般住宅物業僅約3%的毛租金回報率，具備更高的投資吸引力。施永青相信，學生宿舍市場供需情況仍未飽和，投資回報仍有空間繼續上升，未來仍會持續吸引資金流入，對香港房地產市場持續向好起支持作用。
對於簡樸房政策，他認為政府對「簡樸房」要求只會愈來愈高，部分更高於學生宿舍，加上長遠而言簡樸房屬政府解決住屋問題的「權宜之計」，而不是想「遍地開花」。
核心區商廈租金已見底 旅遊區舖位料先得益
商業樓宇方面，施永青表示，核心區寫字樓租金率先見底，空置率亦有望回落，帶動租金回升，相信最壞情況已過，下半年會找到支持位。舖市方面，他認為網購衝擊仍然持續，但香港有旅客支持，旅遊區商舖會最先得益。