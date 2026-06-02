5月現樓按揭按月飆38% 創4個月新高 中原：受惠於資助房屋｜樓市數據

中原按揭董事總經理王美鳳表示，根據中原按揭研究部及土地註冊處最新數據，2026年5月份現樓按揭錄得7,741宗登記，按月大幅上升38.3%（對比4月份的5,598宗），創近4個月新高。王美鳳指出，5月份數字錄得顯著增長，主要是受惠於大型資助房屋項目進入按揭上會高峰期。單計宏緻苑及朗天苑兩個項目，5月份已合共錄得高達2,234宗現樓按揭登記，成為推升整體登記數字的核心原因；至於5月份私人住宅現樓按揭登記量則與4月份處相若水平。另一方面，5月份樓花按揭登記量共465宗，亦按月增加17.7%（對比4月份的395宗）。
5月中銀香港現樓按揭市佔率達33%
至於巿佔率方面，受惠於大型資助房屋上會潮，主力承造相關按揭的大型銀行市佔率進一步擴大。5月份中銀香港現樓按揭市佔率達33%，連續20個月蟬聯單月榜首；而樓花按揭市場方面，滙豐銀行以24.9%的市佔率繼續高踞第一，蟬聯5月份樓花按揭冠軍。
王美鳳預期，隨著樓市氣氛持續向好，市場利好因素繼續發揮推動作用，買家入市信心穩固，令整體物業交投保持流轉力。今年一二手樓市交投持續暢旺，活躍市況正陸續反映於第二季的按揭登記量之上，再加上大型資助房屋項目入伙按揭上會，預期未來按揭數字將繼續獲得支持而增長。
宏緻苑及朗天苑帶動現樓按揭量
王美鳳指出，中原按揭研究部資料顯示，5月份整體現樓按揭錄得7,741宗登記，對比4月份的5,598宗大幅增加38.3%。這近四成的增幅，絕大部份歸功於宏緻苑及朗天苑合共2,234宗的新增登記帶動。若只計私人住宅現樓按揭登記量(撇除其他類別包括居屋入伙上會登記數字)，5月份私人住宅現樓按揭登記量達4,708宗，較4月份之4,692宗增加0.3%，亦是創近4個月新高，反映私人住宅巿場成交保持暢旺。
整體現樓按揭登記方面，中原按揭研究部資料顯示，5月份首四位銀行巿佔率按月急增6.9個百分點至78.3%，反映目前三大銀行積極推出利率低至2.73%的低息定按計劃。大型銀行憑藉在資助房屋按揭市場的優勢取得更大巿場份額，中銀香港現樓按揭巿佔率按月顯著增加5.9個百分點至佔33%，強勢保持現樓巿佔冠軍，連續20個月現樓按揭巿佔第一。滙豐銀行單月巿佔率亦增加1.6個百分點至佔25.1%，排名維持第2；恒生銀行單月巿佔率增加2.1個百分點至佔13.1%，排名維持第3；渣打銀行巿佔則按月減少2.7個百分點至7.1%，維持第4名。
數據顯示，5月份現樓按揭巿佔率，第5至第10位依次排序為：工銀亞洲（市佔率5.4%，減2.1個百分點，排名維持第5）、東亞銀行（市佔率3.1%，減1.7個百分點，排名維持第6）、交通銀行(香港)（市佔率2.6%，增1.0個百分點，排名升3位躋身第7）、花旗銀行（市佔率2.0%，減0.3個百分點，排名維持第8）、信銀國際（市佔率1.8%，減1.5個百分點，排名跌2位至第9）及華僑銀行香港（市佔率1.6%，減0.3個百分點，排名跌1位至第10）。
樓花按揭登記量單月升17.7% 創7個月新高
王美鳳指出，中原按揭研究部資料顯示，5月份樓花按揭登記465宗，按月增加17.7%，創7個月新高，當中205宗登記來自SIERRA SEA 2A期佔最多。5月份滙豐銀行樓花按揭巿佔率為24.9%，按月增加4.1個百分點，成功蟬聯首位奪冠；同月中銀香港巿佔率按月增加3.2個百分點至22.2%，排名維持第2；恒生銀行巿佔率按月減少1.2個百分點至15.5%，排名亦維持第3。渣打銀行排名升一級至第4，巿佔率按月增加2.3個百分點至12.9%；工銀亞洲巿佔率為11.2%，按月減少1.0個百分點，排名跌一級至第5。
數據顯示，5月份樓花按揭巿佔率第6至第10位依次排序為華僑銀行香港（市佔率3.9%，增1.9個百分點，排名躍升4位至第6）、東亞銀行（市佔率3.4%，減1.7個百分點，排名維持第7）、交通銀行(香港)（市佔率1.7%，減4.1個百分點，排名跌2位至第8）、花旗銀行（市佔率1.5%，減1.0個百分點，排名維持第9），以及招商永隆銀行（市佔率1.1%，減0.4個百分點，排名躋身第10位）。
今年首5個月現樓按揭登記按年急增近五成 創近4年同期新高
數據顯示，2026年首5個月現樓按揭登記量按年大增49.7%至31,857宗，創近4年同期新高，主要受惠於年內多個大型新盤及資助房屋項目落成上會。其中中銀香港累積承辦9,554宗現樓按揭登記，以30%的巿佔率，持續遙遙領先榜首位置。樓花按揭登記方面，今年首5個月錄得1,946宗登記，按年跌24.7%；滙豐銀行以434宗樓花按揭登記（巿佔22.3%）暫時反超前排名第一。