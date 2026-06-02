5月現樓按揭按月飆38% 創4個月新高 中原：受惠於資助房屋｜樓市數據

中原按揭董事總經理王美鳳表示，根據中原按揭研究部及土地註冊處最新數據，2026年5月份現樓按揭錄得7,741宗登記，按月大幅上升38.3%（對比4月份的5,598宗），創近4個月新高。王美鳳指出，5月份數字錄得顯著增長，主要是受惠於大型資助房屋項目進入按揭上會高峰期。單計宏緻苑及朗天苑兩個項目，5月份已合共錄得高達2,234宗現樓按揭登記，成為推升整體登記數字的核心原因；至於5月份私人住宅現樓按揭登記量則與4月份處相若水平。另一方面，5月份樓花按揭登記量共465宗，亦按月增加17.7%（對比4月份的395宗）。

王美鳳預期，隨著樓市氣氛持續向好，市場利好因素繼續發揮推動作用，買家入市信心穩固，令整體物業交投保持流轉力。今年一二手樓市交投持續暢旺，活躍市況正陸續反映於第二季的按揭登記量之上，再加上大型資助房屋項目入伙按揭上會，預期未來按揭數字將繼續獲得支持而增長。

至於巿佔率方面，受惠於大型資助房屋上會潮，主力承造相關按揭的大型銀行市佔率進一步擴大。5月份中銀香港現樓按揭市佔率達33%，連續20個月蟬聯單月榜首；而樓花按揭市場方面，滙豐銀行以24.9%的市佔率繼續高踞第一，蟬聯5月份樓花按揭冠軍。

宏緻苑及朗天苑帶動現樓按揭量

王美鳳指出，中原按揭研究部資料顯示，5月份整體現樓按揭錄得7,741宗登記，對比4月份的5,598宗大幅增加38.3%。這近四成的增幅，絕大部份歸功於宏緻苑及朗天苑合共2,234宗的新增登記帶動。若只計私人住宅現樓按揭登記量(撇除其他類別包括居屋入伙上會登記數字)，5月份私人住宅現樓按揭登記量達4,708宗，較4月份之4,692宗增加0.3%，亦是創近4個月新高，反映私人住宅巿場成交保持暢旺。

整體現樓按揭登記方面，中原按揭研究部資料顯示，5月份首四位銀行巿佔率按月急增6.9個百分點至78.3%，反映目前三大銀行積極推出利率低至2.73%的低息定按計劃。大型銀行憑藉在資助房屋按揭市場的優勢取得更大巿場份額，中銀香港現樓按揭巿佔率按月顯著增加5.9個百分點至佔33%，強勢保持現樓巿佔冠軍，連續20個月現樓按揭巿佔第一。滙豐銀行單月巿佔率亦增加1.6個百分點至佔25.1%，排名維持第2；恒生銀行單月巿佔率增加2.1個百分點至佔13.1%，排名維持第3；渣打銀行巿佔則按月減少2.7個百分點至7.1%，維持第4名。