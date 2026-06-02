滶蘊料加開參觀場次 最快明日首開示範單位｜九龍塘新盤

新世界發展(017)旗下九龍塘玫瑰街23至34號低密度豪宅「滶蘊」，上周末首度開放貴賓廳予頂級貴賓參觀，當中不乏本地傳統豪宅買家、家族辦公室高端客戶及內地富豪等。項目將於明天(3日)下午首度開放示範大宅予傳媒參觀，設計料屬「全港首創」。
為配合項目作為超級豪宅定位，專屬導賞員為頂級貴賓提供1對1詳盡介紹，確保隱私與尊貴體驗。由專屬導賞員為貴賓娓娓道來，細述項目所在地的歷史文化底蘊，包括位處百年「花園城市」，附近百年來不斷吸引名門望族擇居於此，傳承貴族底蘊，亦是集團「PAVILIA COLLECTION」系列首度進駐九龍核心傳統低密度地段。由於貴賓廳參觀反應十分熱烈，每日參觀場次全數額滿，為回應市場需求，將會加開更多參觀場次，確保貴賓享有寬敞舒適、專屬且細緻的導覽服務。
項目特別聯乘高級手工茶品牌Florté，為尊貴VIP客戶呈獻VIP限量版「滶蘊」玫瑰花茶禮盒。禮盒精心調配五款不同的玫瑰花茶，玫瑰花茶具多種養生功效，配合設計大師LILLIAN WU會所設計理念「A LIFE LIVED WELL」。禮盒設計細緻優雅，盡顯瑰麗品味格調。
貴賓廳同場配搭殿堂級經典蝴蝶酥，品牌連續三年榮獲國際美味獎三星評級，彰顯其卓越品質。蝴蝶酥嚴選日本小麥粉與新西蘭牛油製成，呈現金黃酥脆的細緻口感，入口鬆化。尊貴VIP客戶可於專屬VIP Lounge即場細意品嚐，蝴蝶酥與玫瑰花茶的清雅芳香相互輝映，配合現場玫瑰香薰，演繹一場從容優雅的沉浸式感官體驗，體驗「GARDEN CITY LAGACY」百年花園城市超級豪宅非凡氣派。
「滶蘊」共提供109個低密度住宅單位，主打複式大戶及三、四房大宅。