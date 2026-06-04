8年最長升浪未見疲態！中原：樓價反彈跑贏租金 買家入市急過租客

先看買賣市場，差估署最新數據顯示，4月份私樓樓價指數報316.6點，按月升0.89%，連升11個月。這場維持近一年的跨年升浪，不僅累積漲幅超過一成，更是過去8年來歷時最長的升市。今年首季樓價已升近5%，踏入第二季，這股升勢依然未見疲態，指數更創下兩年半新高，可見這輪升浪並非曇花一現，種種跡象均顯示樓市已重回牛市。

事實上，本港樓市自去年觸底後展開強勁反彈，隨着近月價量齊升，早前的失地已逐步收復。若拿現水平與2021年9月的歷史高位（398.1點）作對照，累積跌幅已由當初的谷底顯著收窄，與巔峰差距縮減至約兩成水平。

今年首季樓價已升近5%，踏入第二季，這股升勢依然未見疲態，指數更創下兩年半新高，可見這輪升浪並非曇花一現，種種跡象均顯示樓市已重回牛市。(資料圖片)

租務市道同樣火熱。隨着內地學生與外地專才大舉進駐，以往「暑假旺、過年淡」的季節定律已被完全顛覆。在市場缺盤恐慌下，業主不但在買賣市場反價，租賃市場亦全面加租，租客見盤即搶。反映在數據上，最新租金指數按月再升0.59%至203.4點，連續六個月刷新歷史新高，今年累計升幅已達1.45%，足見剛性需求極其殷切。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，今年以來樓價與租金雙雙步入上升通道，且呈現「價跑贏租」格局。數據最能說明一切，今年首4個月樓價已反彈5.7%，而租金升幅則只有1.45%。造成這個現象的主因，在於目前樓價與歷史高位仍有兩成差距，提供充足的追落後空間；加上租金天天破頂，高昂的租金反而成為推動力，迫使部分租客轉租為買，最終令買家搶貨的迫切性遠高於租客。