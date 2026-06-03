滶蘊示範單位｜1605呎三房三套複式大宅 花園設計概念營造從容豐盛生活氛圍 (多圖有片)｜九龍塘新盤

新世界發展(017)旗下九龍塘玫瑰街23至34號低密度豪宅「滶蘊」，首度開放複式示範大宅。

複式示範單位 已裝飾無改動複式示範單位，單位參照5樓和6樓D2室（複式單位）搭建，屬已裝飾無改動示範單位 實用面積1,605方呎，屬於三房三套連起居室連工作間連洗手間間隔。 單位設特高樓底溫室及工作平台，約6米高空間。複式單位以「花園」為設計概念，每個空間如園中不同角落，各自有景，卻共享同一片天空。整體以溫暖琥珀與大地色調為基底，結合手工細節與天然材質，營造既隆重又日常、從容而豐盛的家庭生活氛圍。 單位入口的「Rosa Door 花蘊金門」以盛放花朵為設計主題，配合剔透的玻璃飾面，盡顯優雅氣質，更設有三合一智能門鎖ArtisLock，方便實用。

單位設特高樓底溫室及工作平台，約6米高空間，採光全面提升，更設有約3 米高全新「ARTISAN PANO 玻璃門」，省略支撐柱設計，可連通客飯廳及廚房，將生活空間延 伸至室外，視野完全打開。內置樓梯連接兩層生活空間，更顯氣派。匠心設計的 「Rosa House Light 曜蘊壁燈」，花紋圖案典雅高貴，提升室外空間的美感層次。

客飯廳 下層客飯廳以暖色布藝包裹的弧形沙發為核心，線條流麗；天花的珍珠串鏈吊燈帶來低調的儀式感，而純色手工立體編織毛絨地毯既可營造溫暖而高端的會客空間，款待知己，也適合一家人相聚。客飯廳的圓形餐桌可容納至少八人，圍坐而食象徵團圓與分享，沒有硬性分隔，交談、 用餐與休憩在開放空間中自然流動，形成獨有的生活節奏，並設有「Rosa Lounge 醇酒閣」，金屬飾面搭配白色石紋以及淺色木材，層次鮮明，點綴奢華細節，在這裡可以 隨心品酒、品茶、細嚐咖啡，品味日常美好。「Rosa Door 花蘊金門」旁更備有特大鞋櫃及衣物護理機，輕鬆護理及潔淨衣物。

下層客飯廳旁的睡房3以香檳金與米色調營造優雅沉靜的氛圍，吊燈與壁燈交織出溫 潤富層次的光影，嵌入式木製衣櫃結合收納與陳列，是一個獨具瑰麗氣質的私人寢室， 讓收藏品及日常物件成為空間的一部分。

主人房 上層的主人睡房是家中最私密所在，高級寢具配搭拱形床頭板作主調，勾勒出花園般 溫馨恬和的柔美氣息。床墊採用瑞典皇室御用品牌Hästens，為品牌與國際知名設計師Ferris Rafauli合作推出的170週年紀念款「drēmər®」床墊，以標誌性藍白格紋與天然手工材質，體現對睡眠品質的極致追求。嵌入式木製衣櫃以移動趟木櫃門分隔，彷如步入式衣帽間，輕推即可貫通床邊梳妝區，動線自然流暢。 主人房浴室牆壁以波浪紋瓷磚與石材鋪砌，色彩層次分明，配以紅色櫃面點綴，營造猶如高級酒店般的奢華質感；並配置玻璃製鏡櫃、化妝品櫃及浴室寶，更特設暖毛巾架，有助烘乾毛巾及防霉除濕、提供舒適體驗，美感與實用兼備，細節盡顯瑰麗品味。上層的睡房2以舒適自然的大地色調幾何拼貼牆紙配襯木制床頭板，配合手工地毯增加舒適度，Smart Flow Living「酒店式三合一」概念，令睡眠、整理與日常收納整合於同一動線之中。起居室內整面牆的書架從地面延伸至天花，提供大量書籍及藏品的收納之餘令整個空間化身為私人圖書館，充滿學術氛圍，橄欖綠絨面椅子圍繞長桌而設，層架櫃上的花卉畫作可收納電視屏幕，讓藝術與日常自由切換，地毯的圖紋為空間注入溫暖色彩，這裡既可作書房、小朋友遊戲室，也是大人的獨處空間。

廚房為梗廚設計，空間佈局實用，配置歐洲名牌Miele家電，包括MasterCool酒櫃、嵌入式焗爐、嵌入式洗碗碟機及嵌入式真空處理櫃等，部分家電選用Miele珍珠米色ArtLine嵌入式廚房系列，展現低調奢雅的質感，營造兼具功能性與品味的烹飪空間。另設磁吸配件Kit Plus，住戶可以按照個人喜好習慣，整齊收納廚具、餐具及調味料等。 廚房連接工作間連洗手間，充分利用空間，設計實用。單位均配置一系列ARTIS配件如Artisan Switches、ARTISHANDLE，造型匠心獨到，盡顯細節心思。 「滶蘊」共提供109個低密度住宅單位，主打複式大戶及三、四房大宅。