換樓客出動！「7球」入手粉嶺三房套 呎價唔使1.2萬｜二手樓成交

整體交投氣氛正面，中原地產粉嶺牽晴間分行經理周志華表示，粉嶺牽晴間5月共錄15宗買賣，屋苑最新錄得12座中層B室成交，單位實用面積約634方呎，三房連套房間隔。

周志華指，上址原開價約780萬元放售，日前議價後以748萬元沽出，呎價約11,798元。新買家為區外換樓客，見單位價錢合理，間隔合用，即購入單位作自住之用。

據了解，原業主於2008年以296萬元購入上址，持貨約18年，現轉售帳面獲利452萬元，物業期內升值逾1.5倍。資料顯示，牽晴間位於粉嶺一鳴路23號，1999年入伙，共有12座，提供2,688伙。