換樓客出動！「7球」入手粉嶺三房套 呎價唔使1.2萬｜二手樓成交

整體交投氣氛正面，中原地產粉嶺牽晴間分行經理周志華表示，粉嶺牽晴間5月共錄15宗買賣，屋苑最新錄得12座中層B室成交，單位實用面積約634方呎，三房連套房間隔。
周志華指，上址原開價約780萬元放售，日前議價後以748萬元沽出，呎價約11,798元。新買家為區外換樓客，見單位價錢合理，間隔合用，即購入單位作自住之用。
據了解，原業主於2008年以296萬元購入上址，持貨約18年，現轉售帳面獲利452萬元，物業期內升值逾1.5倍。資料顯示，牽晴間位於粉嶺一鳴路23號，1999年入伙，共有12座，提供2,688伙。
天水圍慧景軒呎售8378元
另外，天水圍亦出現「7球」私樓三房選擇，由於單位面積較上述牽晴間大約223方呎，成交呎價僅「8字頭」。利嘉閣地產天水圍-嘉湖山莊分行經理蕭啟諾表示，該行高級客戶經理林可欣最新促成天水圍慧景軒3座低層D室成交，單位實用面積約857方呎，屬三房一套間隔，望內園。
蕭啟諾透露，新買家為區內換樓客，早前經利嘉閣真盤源平台鎖定上述放盤。睇樓後，客人心儀單位間隔合用，連裝修，決定洽購，並以718萬元沽出，呎價約8,378元。
據悉，原業主在2013年以約535萬元買入單位，持貨約13年轉售，帳面賺183萬元，物業期內升值約34.2%。資料顯示，慧景軒位於天水圍天葵路33號，2004年入伙，共有3座，提供1,091伙。