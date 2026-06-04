滶蘊首日開標連沽40伙套現近23億 成交呎價最高達5.6萬｜九龍塘新盤

新世界發展(017)旗下九龍塘玫瑰街23至34號低密度豪宅「滶蘊」，自上周三(5月27日)上載售樓說明書，短短一周市場反應非常火熱，今日(6月4日)為首日截標，即日標售出40伙瑰麗級低密度大宅，套現近23億元，榮登「今年新盤標王」，創今年單日套現金額新高。 40伙售出瑰麗級低密度大宅中，平均售價逾5,660萬元，呎價近4萬元，成交價由3,836.3萬至9,144萬元，成交呎價介29,200至56,866元。當中包括27伙複式大宅、13伙四房及三房平層大宅。 四房天台特色戶成交呎價創今年豪宅樓花新高

當中最高成交金額及呎價單位為7樓和8樓(複式單位)S3天台特色戶「御風•複邸」，實用面積1,608方呎，屬四房三套連天台設計，天台面積567方呎，連兩個停車位，成交價9,144萬元，呎價56,866元，呎價創今年豪宅樓花新高。 買家包括本地傳統豪宅買家、家族辦公室高端客戶及內地富豪等，高端買家表示追捧新世界品牌及項目瑰麗級設計，而且看好項目鄰近九龍塘地鐵站，項目僅約十分鐘步程內到達九龍塘站，而且屬具規模的低密度豪宅。 三房平層大宅查詢急增