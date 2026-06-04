同區綠表客435萬居二價購馬鞍山錦駿苑一房 3年升值48%｜二手居屋成交

同區綠表客以435萬元居二價購入馬鞍山錦駿苑一房。(資料圖片)

居二市場成交活躍，萬方地產區域經理葉搏麟表示，該行新近促成馬鞍山錦駿苑E座高層3室成交，單位實用面積約378方呎，一房間隔，內櫳擁有靚裝修，向東南，望開揚山景。

葉搏麟指，單位放盤1個月，叫價450萬元，最終減價15萬元，以435萬元居二市場價易手，呎價約11,508元，買家為同區綠表客。

據悉，原業主於2023年以約294萬元一手買入單位，持貨約3年，現轉售單位升值約141萬元或48%。資料顯示，錦駿苑位於馬鞍山路150號，鄰近港鐵大水坑站，2023年入伙，共有5座，提供2,079個單位。