薈淳連沽3伙 單日吸金逾1900萬｜黃大仙新盤

宏安地產(1243)旗下黃大仙「薈淳」，於今天(4日)連錄3宗成交，總成交金額逾1,900萬元。

宏安地產執行董事程德韻表示，售出之3伙單位，涵蓋1伙開放式單位、1伙兩房單位及1伙三房單位，成交金額由420萬至848.9萬元，成交呎價介乎 19,650至20,792元。其中7樓G單位，實用面積432方呎，更為市場罕有入門三房戶型。顯示東九龍中軸優勢地段價值，多重優勢正吸引不同需求準買家加速入市選購單位。

月內或開放現樓供準買家參觀

宏安地產營業及市務總經理陳永盟補充指，而選購開放式單位之買家更獲得「學舍傢俬優惠」，優惠送出書枱、衣櫃連床之傢俬組合等傢具。買家均為自住用家，選購成功搶先於現樓開放前鎖定心儀單位。項目開售至今不足3個月已售出近7成可供銷售單位，隨項目即將取得佔用許可證(即俗稱入伙紙或OP紙)，不排除月內開放現樓供準買家參觀。