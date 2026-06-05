50指標屋苑上周買賣按周再跌7% 利嘉閣：受佛誕連假影響 出現放慢走勢 ｜樓市數據

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，受佛誕三日連假有不少市民北上消遣影響，上周指標屋苑買賣出現連周放慢的走勢，但仍連續十四周守在逾百宗之上，表現尚算不俗。綜合利嘉閣地產分行數據所得，全港50個指標屋苑於上周（25/5—31/5）共錄118宗買賣個案，較前周（18/5—24/5）的127宗減少7%，創近七周新低。

全港50指標屋苑二手成交量每周變化

三區兩跌一升 九龍區按周增 13% 按地區劃分，上周港島及新界兩區交投量雙雙減少，九龍區則按周增加，當中港島區8個指標屋苑上周共錄12宗買賣，較前周的19宗減少37%，其中康怡花園錄得2宗買賣，按周減幅達33%；南豐新村、嘉亨灣、杏花村及海怡半島期內暫未聞交投，齊齊「捧蛋」。 新界區方面，21個指標屋苑上周共錄45宗買賣，較前周的54宗減少17%，其中太湖花園期內錄得1宗買賣，較前周的4宗減少75%；沙田第一城及銀湖‧天峰各錄5宗及1宗成交，按周分別減少58%及50%；YOHO Town交投量由前周的6宗，減少33%至上周的4宗。

「零成交」屋苑大增 71% 至於，九龍區21個指標屋苑上周共錄61宗交投，較前周的54宗增加13%，當中昇悅居交投量由前周的1宗，增加2倍至上周的3宗；將軍澳中心連錄6宗買賣，按周增幅達1倍；淘大花園、將軍澳廣場及宇晴軒各自錄得2宗買賣，按周增幅亦分別有1倍；麗港城及維景灣畔各錄6宗及4宗成交，按周分別增加50%及33%；海濱南岸期內錄得5宗買賣，較前周的4宗增加25%。此外，在全港50個指標屋苑之中，上周共有12個屋苑錄得「零成交」，較前周的7個增加71%，當中港島區及九龍區各佔4個及3個屋苑，新界區則佔5個。