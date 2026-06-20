林超英風扇消暑方法｜零冷氣靠「氣流導引法」降溫 製造涼爽氣流解悶熱

香港夏天經常出現極端酷熱天氣，不少香港人都會開冷氣。前天文台台長林超英先生，以其環保理念和實踐，多次在各媒體和社交平台上分享，如何在不依賴冷氣的情況下，為家居帶來涼意。裝修佬整合了他的「無冷氣」降溫智慧，為你的家居尋找更涼爽、更節能的方案。 前天文台台長分享家居降溫方法 早前香港持續籠罩在酷熱天氣之下，林超英早前亦在其社交媒體上分享：「今晚，老朋友守護著我。」這句話表達了他多年來堅持盡量不開冷氣，僅靠風扇來應對高溫的日常。他不僅身體力行，更不時分享實用的家居降溫方法，提倡一種更環保的消暑模式。

林超英曾指出，近年香港天氣愈趨炎熱，是全球暖化與城市化雙重影響的結果。他解釋，全球暖化導致整體氣溫上升，而都市中密集的建築物，特別是混凝土結構，在日間大量吸熱後，會在夜晚緩慢釋放熱能，令夜間的城市氣溫難以降低。此外，今年全球氣候更受厄爾尼諾現象（El Niño）影響，預計將會是有紀錄以來最熱的一年。他認為，市民必須接受未來將會更熱的事實。 林超英氣流導引法 把屋內熱空氣有效排出 很多人抱怨只吹風扇會「越吹越熱」，林超英指出，這往往是因為未能有效製造室內空氣流通。他的核心理念在於利用風扇建立一套「單向氣流系統」，將室外的相對涼爽空氣引導入屋，並將屋內的熱空氣有效地排出。這套系統主要分為三個步驟：抽風入屋、引導氣流深入屋內，以及抽風出外。

他建議的配置是：善用一至兩把抽氣扇或低耗電量的USB風扇，將室內熱空氣抽離。同時，在入風口處放置一把循環扇 (或普通風扇)，其關鍵作用是將新鮮空氣有效帶入單位深處。林超英強調，如果沒有這把位於入風口的風扇，外界空氣可能會被出氣口的抽風機直接抽走，導致室內深處仍然悶熱。如此一來，便能在室內建立一條貫穿的風道，有效帶走熱氣和人體釋放的濕氣，大幅改善體感溫度。

精準風扇擺位 降溫更涼爽 除了整體空氣流通，林超英亦曾分享了針對個人活動區域的風扇擺位技巧，讓身體直接感受涼意： 工作或靜態活動時：準備一把約6吋直徑的USB小風扇，直接對準頭部及上半身吹拂。這種局部吹送能有效帶走身體表面的熱量和汗水，令人感到明顯涼爽。他甚至提到，即使在33度的室內，配合小風扇，體感溫度也能維持在31度左右。 睡眠時：建議使用兩把小風扇，分別對準頭部和肩膊位置吹送。這種配置能夠製造出足以令人體感到舒適涼爽的氣流，避免夜間悶熱影響睡眠。

林超英補充，這些USB小風扇的耗電量極低，即使連續運作20小時，電費也僅需一兩毫子，是極具成本效益的消暑工具。

林超英4大家居消暑秘訣 林超英的降溫哲學不只停留在風扇使用上，他亦提倡從生活習慣和家居環境入手： 室溫水沖涼 他建議每日可沖3至4次室溫水澡，或是用濕毛巾擦拭臉部和頸部。透過水分蒸發帶走熱量，能迅速提供涼快感。他特別指出，熱水爐耗電量巨大，改用室溫水既能降溫又可大幅節省電費。 充足水分補充 高溫下身體會大量出汗，因此必須攝取足夠水分。他建議每天飲用約兩公升水，以維持身體正常運作並補充流失的水分。 透氣床褥 睡眠時的熱感常令人難以入眠。他推薦使用透氣性良好的薄床褥，例如「雀巢式設計」或「蜂巢式墊褥」，這類床褥底部通風，有助於減少背部積聚的熱氣。

林超英建議冷氣設定在27度 面對外界對他堅持不開冷氣的好奇，林超英明確表示：「環保唔使搵命博」。他強調，健康的身體是首要，如果感到頭暈不適，絕不會堅持不開冷氣。這顯示了他的環保理念並非盲目追求極端，而是倡導在個人承受範圍內，盡力減少能源消耗。 他也提醒市民，在熱天出汗是正常生理現象，無需立即開冷氣。他認為，公眾普遍依賴冷氣會導致大量電力消耗，進而排放更多二氧化碳，形成「現在涼爽一點，將來卻更熱」的惡性循環。

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