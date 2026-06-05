CCL按周升0.31% 新界西表現標青 中原：樓價年內暫漲近一成｜樓價走勢

反映二手樓價走勢的中原城市領先指數CCL最新報157.94點，按周升0.31%。中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，中美達成建設性戰略穩定關係，地緣政治緊張氣氛緩和，對本港樓市有正面支持。再者，用家及投資者積極入市，新盤銷售持續理想，發展商策略求量亦開始求價，業主反價亦獲買家追價承接，整體成交暢旺，樓價升勢延續。CCL再創2023年9月底後140周(逾2年半)新高，今年樓價已升近一成，較去年低位累積回升進一步迫近兩成。CCL距離第三季目標165點(即2023年8月初油塘親海駅II公布首張價單前的水平)，只要升7.06點或4.47%便達到。

楊明儀表示，自2025年5月拆息回落，樓價轉勢見底回升，再加上去年本地銀行兩次減息刺激，CCL較去年5月H按息再度低於封頂息當周的135.16點低位累升16.85%。CCL較2025年3月《財政預算案》前134.89點低位升17.09%，較2024年9月首次減息前135.86點低位升16.25%，較2021年8月191.34點歷史高位跌17.46%。6月4日九龍塘「滶蘊」首推65伙招標發售，即日售出40伙，平均呎價近4萬元，6日將軍澳日出康城第13B期「海瑅灣I」銷售207伙，對本地二手樓價的影響將於2026年6月下旬公布的CCL才開始反映。

新界西樓價連升5周 四區樓價連續2周「兩升兩跌」。九龍CCL_Mass報158.88點，按周上揚1.74%，指數創2023年8月初後147周(近3年)新高。新界西CCL_Mass報144.64點，按周升0.35%，連升5周共4.25%，指數創2023年10月初後138周(逾2年半)新高。 港島CCL_Mass報161.18點，按周跌0.4%，連跌2周共0.98%，指數仍為2023年9月底後140周(逾2年半)第3高。新界東CCL_Mass報169.42點，按周挫0.6%，指數仍為2023年11月中後133周(逾2年半)第5高。 至於中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報160.11點，按周漲0.48%。CCL(中小型單位)報158.49點，按周升0.41%。CCL Mass及CCL(中小型單位)分別連升3周及10周，累升1.83%及5.02%，齊創2023年9月初後143周(逾2年半)新高。CCL(大型單位)報155.07點，按周跌0.24%，連跌2周共2.17%，指數仍為2023年12月中後128周(近2年半)第6高。

2026年計，CCL暫時累飆9.6%，CCL Mass上揚10.28%，CCL(中小型單位)升9.97%，CCL(大型單位)增7.61%，港島漲15%，九龍上揚9.78%，新界東升6.81%，新界西增8.97%。 今天(5日)公布的指數，根據2026年5月25日至31日簽訂正式買賣合約的中原集團成交計算。當中有近八成的交易是在2026年5月11日至17日簽臨時買賣合約，是5月12日元朗錦上路「柏瓏III」價單銷售91伙沽18伙，13至15日美國總統特朗普訪華，中美元首會晤，13日土瓜灣「壹沐」第2期、鴨脷洲「PORTO」分別次輪價單銷售50伙沽清及7伙，14日紅磡「首岸」第3期次輪銷售70伙沽59伙，15日黃竹坑港島南岸「海盈山」4B期首度推出34伙招標售出22伙，東涌第106A區住宅地截標收6份標書，16日荃灣「形瑨」次輪銷售121伙沽清，17日土瓜灣「壹沐」第2期第3輪銷售50伙沽38伙當周的市況。