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出版：2026-Jun-05 18:00
更新：2026-Jun-05 18:00

滶蘊公布首張價單44伙 折實平均呎價33816元 最平近986萬｜九龍塘新盤

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「滶蘊」今日(5日)上載首張價單，涉及44伙，折實平均呎價33,816元。

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新世界發展(017)旗下九龍塘玫瑰街23至34號低密度豪宅「滶蘊」今日(5日)上載首張價單，涉及44伙，扣除最高5%售價折扣及樓價6%提前成交現金回贈後，入場價由約985.96萬元起，呎價由30,800元起，折實平均呎價33,816元。

該盤首張價單包括6伙一房及38伙兩房，實用面積介乎298至586方呎。價單定價由1,104.2萬至2,296.1萬元，呎價介乎34,490元至42,000元。扣除最高5%售價折扣及樓價6%提前成交現金回贈後，折實售價由約985.96萬至2,050.32萬元，折實呎價介乎30,800元至37,505元。

最低售價為2樓E5單位，實用面積298方呎，連47方呎平台, 一房間隔，折實售價約985.96萬元，呎價33,086元。最低呎價為2樓E3單位，實用面積469方呎，兩房間隔，折實售價約1,444.49萬元，呎價30,800元。

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「滶蘊」昨日(4日)售出40伙瑰麗級大宅，套現近23億元，榮登「今年新盤標王」，創今年單日套現金額新高，平均售價逾5,660萬元，呎價近4萬元；當中四房天台特色戶，成交價9,144萬元 ，呎價56,866元，呎價創今年豪宅樓花新高。

「滶蘊」共提供109個低密度住宅單位，主打複式大戶及三、四房大宅。

即睇九龍塘滶蘊最新資訊 (House730)

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