滶蘊公布首張價單44伙 折實平均呎價33816元 最平近986萬｜九龍塘新盤

新世界發展(017)旗下九龍塘玫瑰街23至34號低密度豪宅「滶蘊」今日(5日)上載首張價單，涉及44伙，扣除最高5%售價折扣及樓價6%提前成交現金回贈後，入場價由約985.96萬元起，呎價由30,800元起，折實平均呎價33,816元。

該盤首張價單包括6伙一房及38伙兩房，實用面積介乎298至586方呎。價單定價由1,104.2萬至2,296.1萬元，呎價介乎34,490元至42,000元。扣除最高5%售價折扣及樓價6%提前成交現金回贈後，折實售價由約985.96萬至2,050.32萬元，折實呎價介乎30,800元至37,505元。

最低售價為2樓E5單位，實用面積298方呎，連47方呎平台, 一房間隔，折實售價約985.96萬元，呎價33,086元。最低呎價為2樓E3單位，實用面積469方呎，兩房間隔，折實售價約1,444.49萬元，呎價30,800元。