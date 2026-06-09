大埔半山三房套連車位812萬有交易 原業主持貨8年損手離場｜二手樓成交

據了解，原業主於2018年以892萬元購入單位，持貨約8年，現轉售帳面虧蝕約80萬元，物業期內貶值約9%。資料顯示，嘉豐花園位於大埔海濱露輝路33號，1995年入伙，共有16座住宅大樓及洋房10間，提供217個單位。

陳韻兒指，上址原叫價約820萬元，日前雙方議價後連車位以812萬元沽出，呎價約9,807元。新買家為外區客，見屋苑環境舒適，單位間隔合用，即決定購入單位自住。

近期市場交投氣氛正面，帶動交投，惟部分在樓價高位入市的業主要損手離場。中原地產駿景園分行首席分區營業經理陳韻兒表示，大埔半山嘉豐花園最新錄得7座中層D室成交，單位實用面積約828方呎，三房連套房間隔。

白石角朗濤一房 7 年蝕 54 萬

中原地產大埔中心高級分區營業經理黃達雄指，大埔白石角朗濤最新錄得7B座低層C室成交，單位實用面積約451方呎，一房間隔，日前議價後以610萬元沽出，呎價約13,525元。

據了解，新買家為上車客，希望入市房間較大單位，見單位價錢合預算，間隔合用，即決定購入單位自住。原業主於2019年以664萬元買入單位，持貨約7年，現沽貨帳面損失54萬元，物業期內貶值約8.1%。

資料顯示，朗濤位於白石角科研路7號，2020年入伙，共有12座住宅大樓及洋房2間，提供723個單位。