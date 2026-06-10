葵涌新式工廈 WEST CASTLE 涉24伙 入場費1200萬

受惠住宅氣氛暢旺，帶動整體地產市道回穩，工商舖買賣交投維持平穩。興勝創建旗下葵涌業成街22號新式工廈正式開售，昨命名為「WEST CASTLE」，提供24個單位，建築面積由2,148至全層4,765方呎不等，當中全層單位佔約一半，呎價會參考同區工廈項目，入場費由約1,200萬元起，預計可吸引用家或長線投資客入市。

興勝創建執行董事周嘉峯指，「WEST CASTLE」全幢樓高21層(不包括4樓、13樓及14樓)，投資額約4億至5億元，料全數售出可套現約6億至7億元。項目樓底高約4.2米，採取無柱方形設計，空間方正實用。每個單位內均配備三相電、獨立分體式冷氣及獨立洗手間，部分單位採用L型落地玻璃窗，採光度極高。而23樓頂層單位更特設空中花園天台，樓高更達4.9米。項目配備2部載客升降機、1部載貨升降機及1部汽車升降機；地下至2樓設有停車場，提供16個車位，而3樓則設有平台花園。