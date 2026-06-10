葵涌新式工廈 WEST CASTLE 涉24伙 入場費1200萬

受惠住宅氣氛暢旺，帶動整體地產市道回穩，工商舖買賣交投維持平穩。興勝創建旗下葵涌業成街22號新式工廈正式開售，昨命名為「WEST CASTLE」，提供24個單位，建築面積由2,148至全層4,765方呎不等，當中全層單位佔約一半，呎價會參考同區工廈項目，入場費由約1,200萬元起，預計可吸引用家或長線投資客入市。
興勝創建執行董事周嘉峯指，「WEST CASTLE」全幢樓高21層(不包括4樓、13樓及14樓)，投資額約4億至5億元，料全數售出可套現約6億至7億元。項目樓底高約4.2米，採取無柱方形設計，空間方正實用。每個單位內均配備三相電、獨立分體式冷氣及獨立洗手間，部分單位採用L型落地玻璃窗，採光度極高。而23樓頂層單位更特設空中花園天台，樓高更達4.9米。項目配備2部載客升降機、1部載貨升降機及1部汽車升降機；地下至2樓設有停車場，提供16個車位，而3樓則設有平台花園。
他稱，項目入場門檻較寫字樓物業為低，且用途更多元化，相信可吸引企業自用或作長線投資收租的準買家入市。
麥當勞鰂魚涌栢蕙苑地舖1.1億沽
麥當勞集團持續「減磅」行動，最新以約1.1億元連租約售出自用多年的鰂魚涌英皇道1060號栢蕙苑高層地下舖位，面積約7,799方呎，呎價約1.4萬元。據了解，麥當勞現時每月租金約29.4萬元，新買家料享約3.2厘回報。
麥當勞集團於去年中部署悉數出售香港的23個舖位，市值約30億元，已先後沽出元朗、旺角、銅鑼灣等舖位。該集團今年繼續沽售民生區自用舖位，包括於3月份以9,350萬元沽出美孚萬事達廣場舖位，面積約6,515方呎，呎價約14,352元，持貨38年帳面獲利約2.4倍。連同最新成交，麥當勞自去年10月迄今累沽9個舖位，合共套現近7.6億元。