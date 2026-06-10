滶蘊周五價單發售28伙 投資客佔過半查詢量｜九龍塘新盤

(右至左)新世界發展營業及市務部總監何家欣及Hästens市場總監王姵如(鍾式明攝)

新世界發展(017)旗下九龍塘玫瑰街23至34號低密度豪宅「滶蘊」，將於周五(12日)以價單形式發售28伙，包括3伙一房戶及25伙兩房戶，於招標時段購入四房雙套以上單位享提名權，被提名人可獲3.5%售價折扣，扣除5%售價折扣、3.5%尊貴業主提名優惠及樓價6%提前成交現金回贈後，折實售價約949.6萬至1,906.1萬元，折實呎價29,665至36,123元。

新世界發展營業及市務部總監何家欣表示，不少早前招標購入三、四房大宅的買家考慮再加購一、兩房單位作為長線收租用途。項目至今已接獲數百宗查詢，當中一半為投資客，亦有買家表示有意購入超過1伙。何家欣補充指，後續價單預計有提價空間。