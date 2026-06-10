5月新批按保量按月再跌2.8% 中原按揭：按保需求結構性減少｜樓市數據

根據香港按揭證券公司最新公佈的數據，2026年5月份按揭保險數字持續偏軟，5月份新批按揭保險宗數按月跌2.8%至1,073宗；新批按保金額則按月增3.6%至61億元。同期新取用按保宗數按月跌10.5%至471宗，新取用金額亦按月減10.9%至25億元，平均新取用按保貸款金額約為531萬元，按月減少2萬元或0.4%，其中一手物業佔比為25%，二手物業佔比為75%。

首五個月新批按保宗數錄 5636 宗 按年回落 18.4% 數據顯示，2026年首五個月新批按保宗數錄得5,636宗，金額錄得305億元，分別較去年同期回落18.4%及12.0%，宗數及金額分別創近10年及9年的首五個月新低。至於首五個月新取用按保方面，新取用按保宗數共錄得2,429宗，按年減少12.7%，金額按年減10.3%至127億元，宗數及金額分別創近10年及7年的首五個月新低。

中原按揭董事總經理王美鳳指出，今年樓市返回升軌，一二手交投持續暢旺，今年首5個月的整體住宅買賣登記達33,160宗，對比去年同期增加44%，但反觀按保需求減少，首五個月新批按保宗數較去年同期下跌18%，並屬十年新低，反映市場持續減少對高成數按保的依賴及需求，主因是銀行按揭成數全面恢復至7成、物業買賣的非按保用家(例如投資者)比例增加。

置業無需靠按保 滲透率跌至 11.5% 低水平 2026年首五個月按保數字按年錄得跌幅，整體按揭保險使用比例仍維持於相對低位。王美鳳分析，基於樓按政策已全面放寬至七成按揭，買家以低至三成首期置業已無需透過按保，大大降低了對高成數按揭保險的依賴，令更多置業人士無需按透過按保已可順利上會，造成按揭需求結構性減少。數據顯示，最新4月份按保使用比例為11.5% (新取用按保佔住宅按揭宗數比例)，已由放寬前逾30%的高位大幅回落。此外，多元化客源重返樓市，投資客入市比例回升，由於非自用性質物業並不適用於高成數按保，這亦是按保市場滲透率維持在較低水平的因素之一。