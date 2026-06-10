Weave Living土瓜灣全幢酒店招標放售 市值4.6億

物業於 2018年落成，在2021年由共居空間品牌Weave Living以3.9億元購入。總樓面面積約 30,072方呎，共提供 99間配備現代裝修及全套傢俱的優質客房。物業目前由市場龍頭共居營運商管理，並享有極高出租率。憑藉現成的精品酒店規格、極高空間使用率及優越地理位置，本物業具備極佳條件改裝或延續作為近年深受機構投資者追捧的高端學生宿舍或人才公寓。

本物業坐落於土瓜灣譚公道核心地段，地理位置極具戰略價值。物業距離港鐵宋皇臺站（D出口）步行僅約 5分鐘。自鐵路網絡全線通車後，項目已完美融入「大專黃金通勤圈」。由宋皇臺站出發，搭乘港鐵兩站即達何文田（香港都會大學）、三站直達紅磡（香港理工大學）；經九龍塘站一站轉乘，即可快速連通香港城市大學及香港浸會大學。這種多校通達的獨特優勢，能為未來營運商網羅極為龐大的非本地留學生及優才客源腹地。

此外，物業緊貼千億基建的啟德發展區。除承接區內甲級商廈群（如 AIRSIDE、The Twin雙子匯）及世界級醫療配套帶來的年輕高薪專才租賃剛需外，物業更鄰近已落成啟用的啟德體育園。世界級體育盛事與國際娛樂表演近在咫尺，為項目注入濃厚的國際化青年社區氛圍。結合土瓜灣與九龍城一帶極為成熟的地道美食與民生配套，新舊共融的生活體驗對非本地生及年輕專業人士而言極具招租吸引力。