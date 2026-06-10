Weave Living土瓜灣全幢酒店招標放售 市值4.6億

世邦魏理仕及萊坊宣布，獲業主委託為聯合獨家代理，以遞交意向書形式出售九龍土瓜灣譚公道 103-107號全幢酒店Weave Studios – Kai Tak，物業市場估值為4.6億元，遞交意向書截止日期為 2026年 6月 30日（星期二）正午 12 時。
物業於 2018年落成，在2021年由共居空間品牌Weave Living以3.9億元購入。總樓面面積約 30,072方呎，共提供 99間配備現代裝修及全套傢俱的優質客房。物業目前由市場龍頭共居營運商管理，並享有極高出租率。憑藉現成的精品酒店規格、極高空間使用率及優越地理位置，本物業具備極佳條件改裝或延續作為近年深受機構投資者追捧的高端學生宿舍或人才公寓。
本物業坐落於土瓜灣譚公道核心地段，地理位置極具戰略價值。物業距離港鐵宋皇臺站（D出口）步行僅約 5分鐘。自鐵路網絡全線通車後，項目已完美融入「大專黃金通勤圈」。由宋皇臺站出發，搭乘港鐵兩站即達何文田（香港都會大學）、三站直達紅磡（香港理工大學）；經九龍塘站一站轉乘，即可快速連通香港城市大學及香港浸會大學。這種多校通達的獨特優勢，能為未來營運商網羅極為龐大的非本地留學生及優才客源腹地。
此外，物業緊貼千億基建的啟德發展區。除承接區內甲級商廈群（如 AIRSIDE、The Twin雙子匯）及世界級醫療配套帶來的年輕高薪專才租賃剛需外，物業更鄰近已落成啟用的啟德體育園。世界級體育盛事與國際娛樂表演近在咫尺，為項目注入濃厚的國際化青年社區氛圍。結合土瓜灣與九龍城一帶極為成熟的地道美食與民生配套，新舊共融的生活體驗對非本地生及年輕專業人士而言極具招租吸引力。
世邦魏理仕香港資本市場部執行董事兼主管甄浚岷表示，近年全幢住宅或酒店資產備受市場熱烈追捧，自 2025年起該類資產已錄得接近 30宗成交，當中大部分買家均計劃於買入後改裝作學生宿舍，證明此板塊展現出極強的防守性與投資前景。本物業位於東九龍大專圈與啟德新發展區交匯的珍貴地段，約 30,000方呎的面積內高效規劃出 99間客房，從而實現資產收益最大化；物業外觀及內飾新淨，現成配備現代輕奢傢俱與設計，能為新買家省卻龐大的翻新開支並縮短改造周期。以上條件造就本物業成為市場上罕有且極具競爭力的投資機會，料將受到各類機構投資者及營運商的青睞。
萊坊香港投資部執行董事林嘯東表示，在當前宏觀經濟環境下，具備抗周期性的資產正成為環球投資者的核心配置。香港政府近年銳意將香港打造為『國際專上教育樞紐』，並透過大幅放寬非本地生限額、擴大「高才通」及優化非本地畢業生留港／回港就業安排（ IANG）簽證等政策，大幅提升人才與學生流入。現時香港至少要新增55,400個學生宿位才能滿足需求，為學生宿舍及人才公寓市場帶來龐大且持續性的剛性需求。相較於傳統商用物業，學生宿舍資產展現出更強的租金韌性及防禦力，並具備穩定且可持續的淨租金收益增長潛力。本物業不僅受惠於政策優勢與地區優勢，亦具備現成精品酒店的高端規格，並鄰近啟德核心圈。在全港大專宿位長期供不應求、供需失衡持續擴大的市場背景下，無疑為本地及海外長線資本，提供一個優質入市良機，尤其適合追求高防守性及穩定現金流回報的投資者。