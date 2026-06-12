內地客年繳10.2萬租屯門菁雋開放戶 業主享3.6厘回報｜二手樓租賃

祥益地產區域董事袁思賢表示，日前促成一宗屯門菁雋低層2室租賃成交，單位實用面積約166方呎，開放式間隔。

袁思賢稱，單位日前獲內地客承租，由於租客經常往返中港兩地，心儀屋苑鄰近有巴士直達深圳灣口岸，交通便利，加上單位附設企理裝修，符合即住需求，遂便決定以月租8,500元，並預繳全年租金合共涉資10.2萬元承租單位，呎租約51.2元。

袁思賢續稱，按業主於2019年約285.4萬元購入價計算，該單位的租金回報率約3.6厘。資料顯示，菁雋位於屯門新墟青棉徑2號，2019年入伙，提供356個單位。