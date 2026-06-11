薈淳加推20伙 開放式戶劃一價448.8萬 下周一先到先得推售22伙｜黃大仙新盤

宏安地產(1243)旗下黃大仙「薈淳」，今日(11日)加推價單5號，涉及20伙，同時修訂價單3及4號，將12伙單位定價上調最多3%。項目亦上載最新銷售安排，將於下周一(15日)以先到先得形式推售22伙。

價單5號涵蓋14伙開放式戶、3伙兩房戶及3伙三房戶，實用面積介乎202至432方呎，價單定價由642.9萬至1,312.6萬元，價單呎價由29,391至33,238元，扣減最高30%折扣及開放式單位可享1.2萬元家具優惠後，折實售價448.8萬至918.8萬元，折實呎價約20,574至23,208元，折實平均呎價約21,769元。其中7伙開放式戶折實售價劃一為448.8萬元。