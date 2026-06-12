睇好港島西物業有升值潛力！投資者擲千萬入市兩房收租｜二手市況

樓市向好，刺激投資客入市。上環聚賢居鄰近中上環商業核心區域，一直備受專業人士歡迎，買賣及租賃承接力強勁。中原地產信德中心分行副分區營業經理吳炳朝表示，分行新近促成聚賢居2座中層D室成交，單位實用面積約443方呎，採兩房間隔，向南，望市景，以1,045萬元易手，呎價約23,589元。
據了解，新買家為投資客，看中物業地理位置優越，具備優厚升值潛力，且區內租賃回報有保證。按同類單位月租約2.6萬元計算，預計租賃回報可達3厘，遂決定入市作長線投資用。原業主於2005年以473.8萬元購入單位，持貨約21年，是次轉售帳面獲利571.2萬元，物業期內升值約1.2倍。
資料顯示，聚賢居位於上環荷李活道108號，2006年入伙，共有2座，提供388個單位。
西營盤懿山兩房連租約1000萬易手
另外，西營盤懿山亦錄得投資者連租約成交個案。中原地產西半山雍慧閣分行區域營業經理吳鳳萍指，分行新近促成懿山高層A室成交，單位實用面積約450方呎，兩房連露台間隔，向北，望海景，景觀開揚，最新連租約以1,000萬元沽出，呎價約22,222元。
據了解，新買家為投資客，看好上址鄰近大學及中上環商業區，具備優厚升值及租賃潛力，遂決定入市作收租投資之用。按單位市值租金約2.4萬元計算，新買家可享約2.9厘租金回報。
吳鳳萍稱，原業主於2015年以946萬元購入單位，持貨約11年，是次轉售帳面賺54萬元，物業期內升值約5.7%。資料顯示，懿山位於西營盤第二街116-118號，2014年入伙，提供41個單位。
11校網傳統名校雲集 多宗教背景
中西區為港島區名校網，有不少傳統名牌學府，位列全港100強小學排名之內，向來深受家長垂青。中西區的小學校網為11校網，包括兩所官校李陞小學及般咸道官立小學，其餘全數為資助小學。值得一提的是，11校網當中，大多數學校都是天主教或基督教所屬小學，對於有相關宗教背景的小童會有一定優勢。