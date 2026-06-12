睇好港島西物業有升值潛力！投資者擲千萬入市兩房收租｜二手市況

樓市向好，刺激投資客入市。上環聚賢居鄰近中上環商業核心區域，一直備受專業人士歡迎，買賣及租賃承接力強勁。中原地產信德中心分行副分區營業經理吳炳朝表示，分行新近促成聚賢居2座中層D室成交，單位實用面積約443方呎，採兩房間隔，向南，望市景，以1,045萬元易手，呎價約23,589元。

據了解，新買家為投資客，看中物業地理位置優越，具備優厚升值潛力，且區內租賃回報有保證。按同類單位月租約2.6萬元計算，預計租賃回報可達3厘，遂決定入市作長線投資用。原業主於2005年以473.8萬元購入單位，持貨約21年，是次轉售帳面獲利571.2萬元，物業期內升值約1.2倍。