滶蘊單日沽16伙 三組大手客購2伙 最大宗涉逾3800萬｜九龍塘新盤

新世界發展(017)旗下九龍塘玫瑰街低密度豪宅「滶蘊」昨日(13日)以價單形式發售28伙，單日售出16伙，套現逾2.6億元。是次銷售錄三組大手買家「一客兩食」，最大手買家斥資逾3,800萬元，購入2伙兩房單位。

該盤昨日售出單位實用面積介乎336至585方呎，成交價由1,090.4萬至2,027.8萬元，呎價介乎32,022元至36,522元。當中成交價最高為6樓G3單位，實用面積585方呎，屬兩房一套連工作間設計，享開揚泳池景致，成交價2,027.8萬元，呎價34,663元。呎價最高為6樓E2單位，實用面積435方呎，兩房設計，以1,588.7萬元售出，呎價36,522元。