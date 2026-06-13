滶蘊單日沽16伙 三組大手客購2伙 最大宗涉逾3800萬｜九龍塘新盤

新世界發展(017)旗下九龍塘玫瑰街低密度豪宅「滶蘊」昨日(13日)以價單形式發售28伙，單日售出16伙，套現逾2.6億元。是次銷售錄三組大手買家「一客兩食」，最大手買家斥資逾3,800萬元，購入2伙兩房單位。
該盤昨日售出單位實用面積介乎336至585方呎，成交價由1,090.4萬至2,027.8萬元，呎價介乎32,022元至36,522元。當中成交價最高為6樓G3單位，實用面積585方呎，屬兩房一套連工作間設計，享開揚泳池景致，成交價2,027.8萬元，呎價34,663元。呎價最高為6樓E2單位，實用面積435方呎，兩房設計，以1,588.7萬元售出，呎價36,522元。
發展商表示，「滶蘊」兩房單位受捧，其中可供發售之G3標準單位更率先沽清，該批單位採兩房一套連工作間設計，享開揚泳池景致。買家種類多元化，包括本地傳統豪宅買家、家族辦公室高端客戶及內地富豪等。據悉，不少買家表示追捧新世界品牌，鍾情「滶蘊」附近國際學校及名校林立，是傳統的「學區房地段」，加上屬全新低密度超級豪宅項目，而且距離九龍塘站僅約7分鐘步程，矜貴罕有。
一周售出59伙 套現近27億
「滶蘊」深受市場歡迎，短短約一周售出59伙，套現近27億元，榮登「今年新盤標王」，創今年單日套現金額新高。招標售出瑰麗級低密度大宅平均售價逾5,600萬元，呎價近4萬元。
「滶蘊」共提供109個低密度住宅單位，主打複式大戶及三、四房大宅。