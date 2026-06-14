滶蘊辦體驗活動 獲New World CLUB近50位會員參與｜九龍塘新盤

新世界發展(017)旗下九龍塘玫瑰街23至34號低密度豪宅「滶蘊」，New World CLUB於展銷廳呈獻「玫瑰園境・尊享專屬奢寵時光」體驗活動，邀請近50位特選尊貴會員親臨，在玫瑰幽香與藝術美學之中，親身感受以Rosart保加利亞有機玫瑰護膚品奢養雙手的極致體驗。活動現場氣氛熱烈，尊貴會員對項目非常感興趣，看好項目為處九龍傳統低密度豪宅區，附近名校及國際學校林立，兼該地段供應極為罕有，部分尊貴會員表示對最後4伙複式大宅感興趣，有意購入作自用，亦有會員有意購入項目兩房及三房戶作長線投資。

活動特邀專業藝術畫家駐場，於靈感源自法國印象派大師莫奈之Monet Garden 風格的壁畫前，即席為會員繪畫專屬肖像，以細膩筆觸將動人神韻描摹成獨一無二的藝術品。現場亦悉心提供以玫瑰為靈感的花漾特飲與雅緻美點，讓會員仿如置身靜謐玫瑰園境之中，悠然沉醉於高尚格調與非凡生活品味中，享受愜意優雅的午後時刻！

活動同時特設由專屬導賞員為尊貴客戶提供1對1詳盡介紹，包括項目瑰麗級室內設計大師及所在地之歷史背景，位處百年「花園城市」，附近百年來不斷吸引名門望族擇居於此，傳承貴族底蘊，亦是集團「PAVILIA COLLECTION」系列首度進駐九龍核心傳統低密度地段。