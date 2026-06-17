利嘉閣：18大新晉屋苑5月登記量按月升近13% 宗數創紀錄次高｜樓市數據

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，上月二手樓市延續暢旺，二手私宅登記量已連續數月保持在4,000宗以上；而5月份18大新晉屋苑佔二手私宅登記量近7.5%，較本年初的5.6%多近2個百分點，反映樓齡較新的物業備受換樓客及上車客青睞。綜合土地註冊處數據所得，2026年5月利嘉閣地產研究部追蹤的全港18大新晉屋苑錄321宗二手買賣登記，較4月的285宗升近13%；登記量在繼3月後再錄佳績，進駐紀錄以來次高，僅遜於3月份345宗的最多紀錄。

三區登記量錄兩升一跌 按地區劃分，上月港島、九龍及新界三區的新晉屋苑二手登記量錄得兩升一跌，新界區及九龍區分別升32宗及9宗登記，港島區按月逆市減少5宗。其中，新界區8個新晉屋苑變幅最大，5月錄得114宗登記，較前月的82宗大升近四成。 當中柏傲莊及迎海上月各錄得22宗及21宗登記，分別按月升47%及24%。海之戀、尚悅及逸瓏灣上月分別錄18宗、15宗及8宗登記，按月錄得近1.6倍、88%及1倍的升幅；東環上月錄15宗登記，按月升36%。天鑽及瓏門上月登記量分別錄8宗及7宗登記，逆市分別跌27%及22%。

九龍區內6個新晉屋苑，上月共錄179宗登記，較前月的170宗升5.3%。其中日出康城上月錄122宗為三區中最活躍的屋苑，較前月升約7%。皓畋及啟德1號上月各錄7宗及6宗登記，比起前月各大升6倍及2倍，為月內升幅較顯著的屋苑。匯璽、天晉及浪澄灣上月登記量各錄23宗、15宗及6宗，分別按月逆市跌18%、12%及25%。

港島區按月跌 15% 至於，港島區4個新晉屋苑，於5月共錄28宗買賣登記，較前月的33宗跌5宗或15%。當中深灣軒上月錄2宗登記，按月少六成；泓都上月錄得5宗登記，按月跌29%，其中深灣軒為三區內跌幅最顯著的屋苑。而貝沙灣上月錄12宗登記，按月微跌8%；囍匯上月登記量錄9宗，較前月升13%。

14 個屋苑 5 月樓價報升 樓價方面，列入觀察名單的18個新晉屋苑當中，5月樓價報升的屋苑有14個，與前月相比多3個，而報跌者有4個。當中，上月樓價錄得實質升幅較顯著的屋苑包括泓都、天鑽及天晉，分別錄得7.7%、7.1%及4.7%的升幅。至於錄得樓價跌幅較顯著的屋苑包括啟德1號跌4.5%及浪澄灣跌3.2%。