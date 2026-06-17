利嘉閣：18大新晉屋苑5月登記量按月升近13% 宗數創紀錄次高｜樓市數據

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，上月二手樓市延續暢旺，二手私宅登記量已連續數月保持在4,000宗以上；而5月份18大新晉屋苑佔二手私宅登記量近7.5%，較本年初的5.6%多近2個百分點，反映樓齡較新的物業備受換樓客及上車客青睞。綜合土地註冊處數據所得，2026年5月利嘉閣地產研究部追蹤的全港18大新晉屋苑錄321宗二手買賣登記，較4月的285宗升近13%；登記量在繼3月後再錄佳績，進駐紀錄以來次高，僅遜於3月份345宗的最多紀錄。
三區登記量錄兩升一跌
按地區劃分，上月港島、九龍及新界三區的新晉屋苑二手登記量錄得兩升一跌，新界區及九龍區分別升32宗及9宗登記，港島區按月逆市減少5宗。其中，新界區8個新晉屋苑變幅最大，5月錄得114宗登記，較前月的82宗大升近四成。 當中柏傲莊及迎海上月各錄得22宗及21宗登記，分別按月升47%及24%。海之戀、尚悅及逸瓏灣上月分別錄18宗、15宗及8宗登記，按月錄得近1.6倍、88%及1倍的升幅；東環上月錄15宗登記，按月升36%。天鑽及瓏門上月登記量分別錄8宗及7宗登記，逆市分別跌27%及22%。
九龍區內6個新晉屋苑，上月共錄179宗登記，較前月的170宗升5.3%。其中日出康城上月錄122宗為三區中最活躍的屋苑，較前月升約7%。皓畋及啟德1號上月各錄7宗及6宗登記，比起前月各大升6倍及2倍，為月內升幅較顯著的屋苑。匯璽、天晉及浪澄灣上月登記量各錄23宗、15宗及6宗，分別按月逆市跌18%、12%及25%。
港島區按月跌15%
至於，港島區4個新晉屋苑，於5月共錄28宗買賣登記，較前月的33宗跌5宗或15%。當中深灣軒上月錄2宗登記，按月少六成；泓都上月錄得5宗登記，按月跌29%，其中深灣軒為三區內跌幅最顯著的屋苑。而貝沙灣上月錄12宗登記，按月微跌8%；囍匯上月登記量錄9宗，較前月升13%。
14個屋苑5月樓價報升
樓價方面，列入觀察名單的18個新晉屋苑當中，5月樓價報升的屋苑有14個，與前月相比多3個，而報跌者有4個。當中，上月樓價錄得實質升幅較顯著的屋苑包括泓都、天鑽及天晉，分別錄得7.7%、7.1%及4.7%的升幅。至於錄得樓價跌幅較顯著的屋苑包括啟德1號跌4.5%及浪澄灣跌3.2%。
陳海潮：6月登記量料按月再升6%
陳海潮指出，整體樓市於5月下旬持續旺勢，錄得不少即市買賣，當中新晉屋苑更成換樓客喜愛之選，雖然踏入6月份的即市交投稍有轉慢，但另一邊廂發展商的新盤推售策略亦由之前的先量後價改為重價輕量，相信會令致部分向隅客轉流性價比高的二手新晉屋苑市場，故綜合預測6月的18大新晉屋苑二手登記量可保持穩中趨升，上試340宗水平，按月料再升約6%。