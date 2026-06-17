暑假未到租市已瘋狂！藍灣半島三房新舊租客「無縫交接」 全靠業主一招(多圖)｜二手樓租賃

未踏入暑假整體租賃市場已經瘋狂，世紀21 Q動力藍灣半島分行執行董事招潔冰表示，小西灣藍灣半島本月租賃成交增加，近日再錄新租客閃電承租個案，由於盤源有限，新租客為免租金持續上升，決定提早三個月承租單位，屋苑本月已錄得10宗租務成交，較上月同期急增25%。

現有租客 9 月初遷出 業主上月底預先放租單位

招潔冰指，該行剛促成藍灣半島8座低層A室租務成交，單位實用面積約728方呎，屬三房加工人房間隔，眺望將軍澳南全海景，以3.1萬元租出，呎租約42.6元。雖然現有租客於9月初才遷出，業主亦於上月底預先將單位放租，獲現租客安排後，新租客幾近即睇即簽，並提早三個月承租單位，租約將現租客遷出後才生效，原叫租3.35萬元，因應租客提早承租，最終減價2,500元或約7.5%成功租出單位，新舊租客將「無縫交接」，並較現租金有顯著調升。