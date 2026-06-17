熱門搜尋:
2026世界盃 猴痘 網上熱話 結業潮 伊波拉病毒 新店關注組 C觀點 海瑅灣I 二手樓 消暑方法 周顯 健身 減肥
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
地產
出版：2026-Jun-17 17:10
更新：2026-Jun-17 17:10

暑假未到租市已瘋狂！藍灣半島三房新舊租客「無縫交接」 全靠業主一招(多圖)｜二手樓租賃

分享：
31000

暑假未到租市已瘋狂！藍灣半島三房新舊租客「無縫交接」 全靠業主一招(多圖)｜二手樓租賃

adblk4

未踏入暑假整體租賃市場已經瘋狂，世紀21 Q動力藍灣半島分行執行董事招潔冰表示，小西灣藍灣半島本月租賃成交增加，近日再錄新租客閃電承租個案，由於盤源有限，新租客為免租金持續上升，決定提早三個月承租單位，屋苑本月已錄得10宗租務成交，較上月同期急增25%

現有租客9月初遷出 業主上月底預先放租單位

招潔冰指，該行剛促成藍灣半島8座低層A室租務成交，單位實用面積約728方呎，屬三房加工人房間隔，眺望將軍澳南全海景，以3.1萬元租出，呎租約42.6元。雖然現有租客於9月初才遷出，業主亦於上月底預先將單位放租，獲現租客安排後，新租客幾近即睇即簽，並提早三個月承租單位，租約將現租客遷出後才生效，原叫租3.35萬元，因應租客提早承租，最終減價2,500元或約7.5%成功租出單位，新舊租客將「無縫交接」，並較現租金有顯著調升。

adblk5

⇊直擊藍灣半島8座低層A

31 31 (17) 31 (12) 31 (15) 31 (2) 31 (1) 31 (16) 31 (13) 31 (10) 31 (5) 31 (4) 31 (11) 31 (6) 31 (8) 31 (3) 31 (14) 31 (7) 31 (9)

業主享逾8厘租金回報

招潔冰透露，單位為三房套連工人房設計，裝潢優雅整潔，大廳及房間均易於放置任何家具，從景觀窗外望可見蔚藍全海景及彼岸將軍澳一帶景色，日間寧靜致遠，夜間璀璨奪目，故租客一睇即決定租入作為安樂窩。

據悉，業主於2007年以452.8萬元購入單位，現租出單位享約8.2厘租金回報率。資料顯示，藍灣半島位於小西灣道28號，2001年入伙，共有8座，提供3,098伙。

即睇小西灣藍灣半島租盤 (House730)

玻璃水漬如何清除？4招整走頑固水漬（am730製圖） 玻璃水漬如何清除？水漬形成原因（am730製圖） 玻璃水漬如何清除？1. 清潔海綿（am730製圖） 玻璃水漬如何清除？2. 醋 + 檸檬酸（am730製圖） 玻璃水漬如何清除？3. 強效漬滅清潔劑 + 抹布（am730製圖） 玻璃水漬如何清除？4.去污膏 + 刮刀（am730製圖）

ADVERTISEMENT

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務