葵涌iCITY二期連租約單位成交佔期內95% 利嘉閣朱亮恒：投資者即買即收租 回報高見4.3厘｜工廈市況

金朝陽集團發展的葵涌「iCITY」二期自6月起交投顯著加快，市場反應持續熾熱。利嘉閣(工商舖)地產工商部高級營業董事朱亮恒表示，近期市場對連租約單位需求明顯上升，不少準買家均表明有意尋找有穩定回報的「iCITY」二期連租約單位。據了解，自6月初推售連租約單位，交投明顯增速，截至目前已錄得12宗連租約成交，佔同期成交量近九成半。

朱亮恒指，項目的成交趨勢反映投資者普遍採取「現金流為先」的策略。他舉例，近期其中一宗成交的買家為本港資深投資者，斥資約278萬元購入422方呎單位，單位目前每月收租約10,000元，租期兩年，回報率約4.3%。