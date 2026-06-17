葵涌iCITY二期連租約單位成交佔期內95% 利嘉閣朱亮恒：投資者即買即收租 回報高見4.3厘｜工廈市況

金朝陽集團發展的葵涌「iCITY」二期自6月起交投顯著加快，市場反應持續熾熱。利嘉閣(工商舖)地產工商部高級營業董事朱亮恒表示，近期市場對連租約單位需求明顯上升，不少準買家均表明有意尋找有穩定回報的「iCITY」二期連租約單位。據了解，自6月初推售連租約單位，交投明顯增速，截至目前已錄得12宗連租約成交，佔同期成交量近九成半。
朱亮恒指，項目的成交趨勢反映投資者普遍採取「現金流為先」的策略。他舉例，近期其中一宗成交的買家為本港資深投資者，斥資約278萬元購入422方呎單位，單位目前每月收租約10,000元，租期兩年，回報率約4.3%。
由於「iCITY」二期為市場罕有提供部分連租約出售的細價全新工廈，買家可「即買即收租」，大幅降低空置風險及時間成本，因此深受投資者青睞。不過，發展商現存可售連租約單位供應極為緊絀，市場明顯供不應求。
朱亮恒續稱，受外圍經濟的不確定性，以及股票市場波動影響，不少投資者積極尋求穩定回報資產；而入場門檻低、租務成熟的「2字頭」新式工廈，因具備穩定現金流，成為近期市場資金部署的新選擇。
「iCITY」二期累沽126伙 套現約3.47億
據他向發展商了解，截至日前為止，「iCITY」二期累積沽出126伙，套現約3.47億元，由於「iCITY」二期屬具備租務基礎及規模優勢的新式工廈項目，預將項目將持續成為資金部署工商舖物業的焦點。