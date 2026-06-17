柏傲莊III周日開賣4伙一房戶 柏蔚森系列周六推售33伙｜一手市況

新世界發展(017)「PAVILIA COLLECTION」系列項目受捧，今日(17日)旗下兩個項目均上載最新銷售安排應市。

與港鐵(066)合作發展的沙田大圍站上蓋發展項目「柏傲莊」第3期「柏傲莊III」銷情持續，可供發售一房單位僅餘最後3伙，為回應市場需求，今日更新價單，更改4伙一房戶售價，實用面積310至359方呎，扣除最高20%折扣後，折實售價由836.9萬至898.4萬元，折實呎價由23,822至26,997元，同時上載銷售安排，於周日起(21日)起發售。

「柏傲莊」系列重推以來累計售出378伙，套現逾62億元，反映不少買家追捧新世界品牌，加上「柏傲莊」位處港鐵站雙綫交匯上蓋，基座設港鐵大型商場，生活所需一應俱全。