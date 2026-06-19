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出版：2026-Jun-19 13:00
更新：2026-Jun-19 13:30

內地生搶租潮！屯門屋苑單日錄2宗兩房成交 均預繳一年租金｜租賃市況

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內地生搶租潮！屯門屋苑單日錄2宗兩房成交 均預繳一年租金｜租賃市況

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萬怡置業龍超君表示，隨着暑假租賃旺季臨近，鄰近嶺南大學的屋苑租務需求明顯升溫，尤其受內地來港升學學生帶動。該行單日連錄2宗屯門叠茵庭的租賃成交，均由嶺大內地生承租，並採取一次過預繳一年租金方式入市。

龍超君指，第一宗成交為叠茵庭5座低層H室，實用面積約376方呎，兩房間隔，獲內地生以1.1萬元承租，呎租約29.3元，租客一次過繳付一年租金，涉及金額約13.2萬元。若以業主於2022年以約518萬元購入價作計算，租金回報率約2.5厘。

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龍超君續指，第二宗成交為叠茵庭9座低層F室，實用面積約383方呎，同為兩房戶型，獲內地生以1.1萬元租入，呎租約28.7元，租客同樣一次過支付一年租金。若以業主於2020年以約473.8萬元購入價作計算，租金回報率約2.8厘。

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代理指，由於嶺南大學宿位有限及長期供不應求，而叠茵庭毗鄰大學，步行往返僅數分鐘，成為內地學生熱門租住之選。(資料圖片)

屋苑毗鄰大學 成內地生熱門租住之選

龍氏續稱，由於嶺南大學宿位有限及長期供不應求，而叠茵庭毗鄰大學，步行往返僅數分鐘，成為內地學生熱門租住之選。隨着暑假租賃旺季臨近，不少內地生為避免租盤短缺及租金被搶高，傾向提早來港物色單位，並以年繳租金的方式提高議價及競爭力。

資料顯示，叠茵庭位於兆康屯安里1號，2000年入伙，共有9座，提供1,728伙。

即睇屯門叠茵庭租盤 (House730)

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