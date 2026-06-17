雅盈峰加推1伙四房連平台特色戶周日招標｜中環新盤

由盈科大衍地產(432)及資本策略地產(497)發展的中環半山己連拿利全新豪宅項目「雅盈峰」今日(17日)上載最新銷售安排，加推屬「CROWN COLLECTION」系列的25樓A單位，於本周日(21日)以招標形式發售。

盈大地產銷售及市務總監陳惠慈表示，項目現僅餘10伙高層單位，當中包括頂層天際特色連天台及平台戶等優質單位。儘管如此，市場對項目的關注度有增無減，加上項目臨近現樓，查詢反應持續踴躍。為回應市場需求，現決定加推一伙屬「CROWN COLLECTION」系列的25樓A單位於本周日招標發售。