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出版：2026-Jun-17 21:00
更新：2026-Jun-17 21:00

雅盈峰加推1伙四房連平台特色戶周日招標｜中環新盤

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雅盈峰加推1伙四房連平台特色戶周日招標。

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由盈科大衍地產(432)及資本策略地產(497)發展的中環半山己連拿利全新豪宅項目「雅盈峰」今日(17)上載最新銷售安排，加推屬「CROWN COLLECTION」系列的25A單位，於本周日(21)以招標形式發售。

盈大地產銷售及市務總監陳惠慈表示，項目現僅餘10伙高層單位，當中包括頂層天際特色連天台及平台戶等優質單位。儘管如此，市場對項目的關注度有增無減，加上項目臨近現樓，查詢反應持續踴躍。為回應市場需求，現決定加推一伙屬「CROWN COLLECTION」系列的25A單位於本周日招標發售。

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隨着項目單位買少見少的情況下，是次推出的25A單位作為市場罕有供應之一，兼具優質景觀、闊落空間及生活配置優勢，料將繼續吸引高端買家及實力客戶關注，成交價及呎價亦有望再創新高。

是次加推單位為25A單位，屬「CROWN COLLECTION」系列的四房兩套連工作間及私人平台間隔，實用面積1,608方呎，外連78方呎私人平台。單位層與層之間高度達3.5米，特高樓底設計盡顯氣派，進一步提升空間感與居住舒適度。景觀方面，單位坐向東南，享有開揚視野，可飽覽佔地約60萬方呎 的香港動植物公園，並遠眺香港公園的綿延翠綠景致，同時將禮賓府、中環及金鐘一帶繁華都會景觀盡收眼底，體現中環核心地段罕有兼具綠意與都會氣息的優越居住價值。

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此外，單位設有私人平台，不僅延伸戶外生活空間，更與廚房相連，配合獨立梗廚設計，切合高端家庭客對實用性、私隱度及生活品質的要求。

「雅盈峰」提供99個住宅單位，實用面積由約3802,523方呎，標準戶型涵蓋一房至四房兩套，主打三房或以上大宅，另設限特色單位。

即睇中環雅盈峰最新資訊 (House730)

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